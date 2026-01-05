Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |DIGNO ARRANQUE, PESE AL CLIMA CAMBIANTE

Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026

Con una ocupación hotelera del 63%, el primer fin de semana del año combinó playas intermitentes, viento intenso y una ciudad activa con muchas alternativas, que pretende tener una buena temporada

Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026

El primer fin de semana del año estuvo marcado por el viento y un sol intermitente en la Feliz / La Capital

5 de Enero de 2026 | 01:54
Edición impresa

Mar del Plata abrió la temporada 2026 con un primer fin de semana marcado por el contraste. Mientras el calendario invitaba a estrenar enero en la playa, el clima obligó a alternar reposera y campera. Aun así, la ciudad mostró un movimiento turístico sostenido, playas con presencia juvenil, circuitos comerciales y gastronómicos activos y un horizonte de expectativas positivas para las próximas semanas.

El primer día del año ofreció la postal más cercana al verano clásico: temperatura templada, sol intermitente y turistas que bajaron a la costa para caminar por la orilla, tomar mate o disfrutar del paisaje. En playas como Grande, Bristol o La Perla se vieron grupos de jóvenes que, pese al viento, apostaron por looks urbanos y livianos, adaptados a un clima por momentos cambiante.

“Aunque estaba fresco y con un poco de viento vinimos a la playa para empezar a tomar un poco de color, aunque sea en la cara”, cuenta Macarena (21), una joven cordobesa abrigada con buzo y short de jean que abrió sus vacaciones con amigas en Playa Grande.

El sábado, en cambio, el clima se picó. Un viento del sur que alcanzó ráfagas de 80 kilómetros por hora llevando la temperatura a 17 grados, el cielo gris y la crecida del mar alejaron a la mayoría de los visitantes de la playa y reconfiguraron los planes: cafés, restaurantes, paseos comerciales y actividades bajo techo ganaron protagonismo.

La jornada de ayer mostró una leve mejora. El viento perdió intensidad y la temperatura llegó a los 21 grados, aunque el abrigo siguió siendo parte del plan. Hubo movimiento en la zona de Güemes, el Paseo Aldrey y la Rambla, con familias caminando, haciendo compras o eligiendo puntos panorámicos como Varese, Cabo Corrientes o Playa Grande para disfrutar del imponente mar, mate de por medio.

En suma, el primer fin de semana dejó en evidencia un perfil de turista activo, dispuesto a adaptar la agenda y aprovechar la ciudad más allá de la playa. Caminatas por la costa, recorridas por zonas comerciales, propuestas gastronómicas y actividades culturales funcionaron como alternativas, reforzando la identidad de un destino que sostiene su atractivo incluso cuando el clima no acompaña del todo.

PERSPECTIVAS ALENTADORAS

Fuera de los vaivenes climáticos, las perspectivas para la temporada son alentadoras. Según datos del Ente de Turismo Municipal, el año comenzó con un 63% de ocupación hotelera, a lo que se suma el crecimiento del alojamiento extra hotelero.

“Arrancamos el año con el 63% de ocupación hotelera. La expectativa es muy buena porque tuvimos una buena Navidad, un muy buen Año Nuevo y estamos arrancando un buen fin de semana”, señalaron desde el organismo, al tiempo que destacaron el cambio en las modalidades de viaje, con estadías más cortas y recambio semanal.

“Somos muy optimistas de las próximas semanas porque estamos preparados con una batería de oferta cultural y recreativa que hace que en Mar del Plata siempre haya algo para hacer”, resaltaron desde el Ente de Turismo local haciendo énfasis en la nocturnidad, los recitales y los espectáculos para todas las edades que ofrece en esta temporada la ciudad.

Desde la Cámara de Empresarios de Balnearios coincidieron en el diagnóstico. “Empezamos el verano con un clima completamente bueno para nuestra actividad y para toda la ciudad”, afirmaron, y subrayaron el rol central de estos espacios como “verdaderos clubes de playa”, con servicios que permiten pasar el día completo junto al mar.

A las propuestas de los balnearios se suma una agenda cultural y artística intensa: museos, centros culturales, paseos históricos y una cartelera teatral y musical que en enero incluirá a artistas como El Kuelgue, Virus, El Mató a un Policía Motorizado, Luciano Pereyra, YSY A y Ciro y Los Persas, además de los múltiples estrenos teatrales con figuras de primer nivel.

Con el clima como variable clave y pronósticos más favorables para los próximos días, Mar del Plata cerró su primer fin de semana del 2026 con movimiento moderado, una ciudad activa más allá de la playa y la convicción de que, cuando el sol se afirme, el pulso pleno del verano terminará de instalarse.

