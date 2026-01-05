Pánico, explosión y heridos en la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense de La Plata

Acusado de narcoterrorismo, Maduro fue trasladado a los Tribunales de Nueva York
Una explosión en una caja de control eléctrico generó momentos de tensión este lunes en el edificio de la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicado en la intersección de las calles 6 y 34 de La Plata. El incidente ocurrió en una oficina de la planta baja y obligó a evacuar preventivamente todo el inmueble.
Según información que le llegó a El Día, tras la explosión el pasillo central del edificio se llenó de humo, lo que activó los protocolos de seguridad y motivó la salida del personal que se encontraba trabajando en el lugar.
Como consecuencia del episodio, resultaron heridos dos electricistas, quienes habían acudido a revisar la instalación luego de que se detectara olor a cable quemado. Ambos trabajadores recibieron asistencia médica, aunque por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones.
En tanto, fuentes consultadas por El Día confirmaron que se está trabajando intensamente para restablecer el servicio eléctrico y de internet en el edificio, afectado por la explosión de la caja de control.
