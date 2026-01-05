Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy lunes con el diario EL DIA 

Policiales |Mañana compleja en 6 y 34

Pánico, explosión y heridos en la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense de La Plata

5 de Enero de 2026 | 13:24

Escuchar esta nota

Una explosión en una caja de control eléctrico generó momentos de tensión este lunes en el edificio de la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicado en la intersección de las calles 6 y 34 de La Plata. El incidente ocurrió en una oficina de la planta baja y obligó a evacuar preventivamente todo el inmueble.

Según información que le llegó a El Día, tras la explosión el pasillo central del edificio se llenó de humo, lo que activó los protocolos de seguridad y motivó la salida del personal que se encontraba trabajando en el lugar.

Como consecuencia del episodio, resultaron heridos dos electricistas, quienes habían acudido a revisar la instalación luego de que se detectara olor a cable quemado. Ambos trabajadores recibieron asistencia médica, aunque por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones.

En tanto, fuentes consultadas por El Día confirmaron que se está trabajando intensamente para restablecer el servicio eléctrico y de internet en el edificio, afectado por la explosión de la caja de control.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Más rumores que realidades en el Pincha

¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata

De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni

Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos

VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
+ Leidas

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Más rumores que realidades en el Pincha

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino

Ya es oficial: cuándo arrancan las clases en 2026, las vacaciones y hasta cuándo habrá actividad en la Provincia

Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber

Matías Melluso se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo: detalles de su continuidad
Últimas noticias de Policiales

¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata

Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”

Reclamaron el sobreseimiento de D’Onofrio por el borrado de multas

Asalto sorpresa y terror en La Plata: atacaron a una jubilada cuando dormía
La Ciudad
La Provincia creó un régimen de compensaciones para apuntalar el transporte de La Plata y el AMBA
Ya es oficial: cuándo arrancan las clases en 2026, las vacaciones y hasta cuándo habrá actividad en la Provincia
"Estamos hartos de vivir sin una gota de agua": aumentan los reclamos contra ABSA en La Plata
Anses inicia el pago de haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
Información General
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil
Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring
Deportes
¡El platense Thiago Tirante fue convocado por primera vez para jugar la Copa Davis!
¿Este es el último año de Muslera en Estudiantes?: la promesa que hizo el arquero uruguayo
Djokovic anunció que abandona el sindicato de jugadores de tenis
Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino
Más rumores que realidades en el Pincha
Espectáculos
Exclusiva fiesta en la playa de Punta del Este: Pampita mostró las fotos de su romántico momento con Martín Pepa
Roly Serrano habría iniciado una relación con una joven 44 años menor: la foto
"El tiempo de las moscas": Carla Peterson y Nancy Dupláa marcan tendencia en la nueva miniserie argentina 
Para agendar: Oscar, Globos de Oro, Grammy, Critics Choice Awards y BAFTA, las fechas de los premios destacados de cine, tv y música
“Familia en renta”: un fenómeno japonés sobre las conexiones humanas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla