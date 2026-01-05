Lagartos overos en La Plata: por qué aparecen en la ciudad y cómo convivir con ellos sin riesgos

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

5 de Enero de 2026 | 17:31

Vecinos de distintos barrios de La Plata volvieron a reportar en los últimos días la presencia de lagartos overos en patios, jardines y zonas cercanas a viviendas. Lejos de tratarse de un fenómeno extraño, es una situación habitual durante esta época del año, cuando estos reptiles salen con mayor frecuencia debido a su ciclo reproductivo y a las altas temperaturas.

El lagarto overo es el saurio más grande de la Argentina y el único de su tipo que habita la provincia de Buenos Aires. Puede superar el metro y medio de longitud total y se caracteriza por su cuerpo robusto, cabeza ancha y una coloración oscura con manchas claras y anillos en la cola. Aunque su aspecto imponente suele generar temor, se trata de un animal inofensivo para las personas.

En la región, suele desenvolverse en ambientes variados, con preferencia por zonas húmedas cercanas a arroyos, canales o lagunas, pero también puede aparecer en parques, jardines y áreas periurbanas. Es un excelente nadador y cava cuevas poco profundas para refugiarse bajo piedras, troncos o escombros, lo que explica su cercanía ocasional a los domicilios.

Su dieta es amplia y cumple un rol beneficioso en el ecosistema urbano: se alimenta de frutas, insectos, pequeños animales y, especialmente, de roedores. Por este motivo, su presencia contribuye a mantener alejadas a lauchas y ratones de las viviendas, ya que estos evitan los lugares donde el lagarto se instala.

Recomendaciones

Entre diciembre y marzo es cuando se los observa con mayor frecuencia, ya que es el período reproductivo. Ante una situación de amenaza, su reacción habitual es huir rápidamente hacia una cueva o el agua. Solo puede mostrarse defensivo si se siente acorralado, manipulado o atacado, especialmente por perros curiosos, por lo que se recomienda mantener a las mascotas alejadas.

La principal recomendación ante un encuentro es no molestarlos ni intentar ahuyentarlos por la fuerza. Dejarles una vía de escape y evitar el contacto directo es suficiente para que continúen su camino. Convivir con el lagarto overo implica comprender que se trata de una especie protegida, parte de la fauna local y aliada natural en el control de plagas urbanas.

