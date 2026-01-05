Lagartos overos en La Plata: por qué aparecen en la ciudad y cómo convivir con ellos sin riesgos

Acusado de narcoterrorismo, Maduro declaró en los Tribunales de Nueva York
Acusado de narcoterrorismo, Maduro declaró en los Tribunales de Nueva York
Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense
La Provincia creó un régimen de compensaciones para apuntalar el transporte de La Plata y el AMBA
VIDEO. Los reyes a contrarreloj: la magia define las ventas en los comercios platenses
Doce trapitos detenidos en La Plata durante operativos simultáneos en el centro
VIDEO. Pánico, explosión y heridos en la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense de La Plata
Algo huele mal rumbo a la Costa: colapsó un caño cloacal e inundó la ruta 11, que quedó cortada
"Estamos hartos de vivir sin una gota de agua": aumentan los reclamos contra ABSA en La Plata
Guerra entre Fátima Flórez y Florencia Peña: enfrentadas por la boletería en Mar del Plata
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
Picadas en los médanos de Pinamar: ocho detenidos por "conductas peligrosas"
“Chau”: Wanda Nara se fue de Uruguay y su novio amenazó a un periodista
Se supo: mandaron al frente a Ian Lucas y Evangelina Anderson
Ya es oficial: cuándo arrancan las clases en 2026, las vacaciones y hasta cuándo habrá actividad en la Provincia
Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Asalto sorpresa y terror en La Plata: atacaron a una jubilada cuando dormía
¡El platense Thiago Tirante fue convocado por primera vez para jugar la Copa Davis!
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Exclusiva fiesta en la playa de Punta del Este: Pampita mostró las fotos de su romántico momento con Martín Pepa
Djokovic anunció que abandona el sindicato de jugadores de tenis
El clima arranca tranqui la semana en La Plata: cuándo sube la temperatura, según el SMN
Alak y Kreplak acordaron nuevas obras en los CAPS de La Plata: sumarán más tecnología
Vaca Muerta e inflación: el impacto en Argentina tras la caída de Maduro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Vecinos de distintos barrios de La Plata volvieron a reportar en los últimos días la presencia de lagartos overos en patios, jardines y zonas cercanas a viviendas. Lejos de tratarse de un fenómeno extraño, es una situación habitual durante esta época del año, cuando estos reptiles salen con mayor frecuencia debido a su ciclo reproductivo y a las altas temperaturas.
El lagarto overo es el saurio más grande de la Argentina y el único de su tipo que habita la provincia de Buenos Aires. Puede superar el metro y medio de longitud total y se caracteriza por su cuerpo robusto, cabeza ancha y una coloración oscura con manchas claras y anillos en la cola. Aunque su aspecto imponente suele generar temor, se trata de un animal inofensivo para las personas.
En la región, suele desenvolverse en ambientes variados, con preferencia por zonas húmedas cercanas a arroyos, canales o lagunas, pero también puede aparecer en parques, jardines y áreas periurbanas. Es un excelente nadador y cava cuevas poco profundas para refugiarse bajo piedras, troncos o escombros, lo que explica su cercanía ocasional a los domicilios.
Su dieta es amplia y cumple un rol beneficioso en el ecosistema urbano: se alimenta de frutas, insectos, pequeños animales y, especialmente, de roedores. Por este motivo, su presencia contribuye a mantener alejadas a lauchas y ratones de las viviendas, ya que estos evitan los lugares donde el lagarto se instala.
Entre diciembre y marzo es cuando se los observa con mayor frecuencia, ya que es el período reproductivo. Ante una situación de amenaza, su reacción habitual es huir rápidamente hacia una cueva o el agua. Solo puede mostrarse defensivo si se siente acorralado, manipulado o atacado, especialmente por perros curiosos, por lo que se recomienda mantener a las mascotas alejadas.
La principal recomendación ante un encuentro es no molestarlos ni intentar ahuyentarlos por la fuerza. Dejarles una vía de escape y evitar el contacto directo es suficiente para que continúen su camino. Convivir con el lagarto overo implica comprender que se trata de una especie protegida, parte de la fauna local y aliada natural en el control de plagas urbanas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí