Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy lunes con el diario EL DIA 

La Ciudad |Compras de último momento para llenar el arbolito

Reyes a contrarreloj: el día que la magia define las ventas en los comercios de La Plata

Con fuerte movimiento en las calles y un pico esperado hacia la tarde, los locales apuestan a promociones bancarias y cuotas para cerrar una jornada clave

5 de Enero de 2026 | 17:07

Escuchar esta nota

En la antesala de la llegada de los Reyes Magos, los comercios de la Región viven una de las jornadas más importantes de la temporada. Desde temprano, los locales comenzaron a recibir a quienes dejan las compras para último momento, con la expectativa puesta en un mayor movimiento durante la tarde, cuando históricamente se concentra la mayor parte de las ventas.

“Hoy es el día más importante, los Reyes se están preparando para visitar cada casa”, admitió Ramiro Arcidiácono, propietario de la juguetería "Hobby Toys" - 39 entre 24 y 25-, al describir una fecha atravesada por la ilusión y una tradición que, con el paso del tiempo, fue cambiando. “Antes eran los Reyes los que traían los regalos grandes y Papá Noel acompañaba; hoy eso se revirtió un poco, pero siguen viniendo de la mano”, explicó.

Entre los productos más buscados aparecen los clásicos de verano. Según detalló, se venden muchos inflables, juegos para el agua y artículos para pileta y playa, una tendencia que se repite año tras año. En ese contexto, el ticket promedio ronda entre los 40.000 y 50.000 pesos, aunque en algunos rubros llega hasta los $80.000. "De todas maneras hay opciones para todos los bolsillos. También tenes juguetes desde los $10.000 y te llevás un lindo regalo y eso sorprende mucho a la gente”, aseguró.

Por su parte, Gestaldi Matías, gerente de una librería sobre calle 50 entre 8 y 9 destacó que las promociones bancarias y la posibilidad de pagar en cuotas aparecen como un factor clave para sostener el consumo. “Ayudan muchísimo, son un tractor para la venta”, dijo el comerciante, y agregó que no solo compran regalos infantiles: también hay adultos que aprovechan las ofertas y suman algún producto más al pasar por caja.

En este contexto, a pesar de que los Reyes se asocien principalmente al público infantil, los locales registran un público variado y ventas cruzadas. “Toda promoción acarrea algo más: venís por un regalo y siempre hay una tentación que se suma a la bolsa”, resumieron. 

