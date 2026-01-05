Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil

Con un dólar barato que vuelve a poner a Brasil entre los destinos más tentadores del verano, Pinamar decidió redoblar una estrategia que ya mostró resultados: competir desde la experiencia y los servicios, sin entrar de lleno en una guerra de precios. La propuesta apunta a turistas que valoran una estadía integral, con playas equipadas, gastronomía de calidad, seguridad y la ventaja de consumir en pesos, a pocas horas de viaje por ruta.

Desde el municipio destacan que la identidad del destino funciona como diferencial. “Pinamar es una ciudad en la que se destaca por su seguridad, calidad de servicio de sombra en playas combinado con la excelencia de nuestros servicios de alojamiento y gastronomía”, resaltó el intendente Juan Ibarguren, quien también hizo hincapié en su perfil familiar.

“Somos una ciudad a la que eligen cientos de miles de argentinos para crear sus mejores recuerdos en familia, con servicios a la altura y un paisaje único de bosque y playas anchas”, sostuvo el jefe comunal.

La cercanía aparece como otro punto fuerte frente a los viajes al exterior. A los menores costos de traslado se suman promociones bancarias, descuentos en efectivo y la posibilidad de pagar en cuotas. En hotelería, los aumentos de tarifas fueron moderados, con subas de entre el 10 y el 20%, y una ocupación que promedia el 50% en la primera quincena de enero, con mejores números en Valeria del Mar y Cariló.