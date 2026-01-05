Acusado de narcoterrorismo, Maduro declaró en los Tribunales de Nueva York
Acusado de narcoterrorismo, Maduro declaró en los Tribunales de Nueva York
Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense
La Provincia creó un régimen de compensaciones para apuntalar el transporte de La Plata y el AMBA
VIDEO. Los reyes a contrarreloj: la magia define las ventas en los comercios platenses
Piquete de trabajadores de Elecsur a metros de la rotonda de la Autopista La Plata
Doce trapitos detenidos en La Plata durante operativos simultáneos en el centro
Otra vez, cayó uno de los "Macana” en La Plata: lo atraparon con una moto robada, armado y con droga
VIDEO. Pánico, explosión y heridos en la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense de La Plata
Algo huele mal rumbo a la Costa: colapsó un caño cloacal e inundó la ruta 11, que quedó cortada
Lagartos overos en La Plata: por qué aparecen en la ciudad y cómo convivir con ellos sin riesgos
"Estamos hartos de vivir sin una gota de agua": aumentan los reclamos contra ABSA en La Plata
Guerra entre Fátima Flórez y Florencia Peña: enfrentadas por la boletería en Mar del Plata
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
Picadas en los médanos de Pinamar: ocho detenidos por "conductas peligrosas"
“Chau”: Wanda Nara se fue de Uruguay y su novio amenazó a un periodista
Se supo: mandaron al frente a Ian Lucas y Evangelina Anderson
Ya es oficial: cuándo arrancan las clases en 2026, las vacaciones y hasta cuándo habrá actividad en la Provincia
Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Asalto sorpresa y terror en La Plata: atacaron a una jubilada cuando dormía
¡El platense Thiago Tirante fue convocado por primera vez para jugar la Copa Davis!
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Exclusiva fiesta en la playa de Punta del Este: Pampita mostró las fotos de su romántico momento con Martín Pepa
Djokovic anunció que abandona el sindicato de jugadores de tenis
El clima arranca tranqui la semana en La Plata: cuándo sube la temperatura, según el SMN
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
De cara a un nuevo comienzo de año, el actor confirmó su romance con una joven cordobesa
A los 70 años, Roly Serrano está viviendo un renacer sin igual. El actor, recordado por interpretar a “El Sapo” en “El Marginal” y por su trabajo constante en los éxitos teatrales de Córdoba, encontró el amor de forma inesperada en una joven cordobesa 44 años menor.
“Es una historia hermosa. Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino. Candelaria me acompaña, me ayuda en todo y se encarga de muchas cosas, lo que me emociona”, reconoció Serrano en una entrevista con “Infama”, donde habló sobre cómo se enamoró de Candelaria Saldaño Vicente, una joven de 26 años con quien comparte vida y trabajo en Villa Carlos Paz.
El actor y su pareja se conocieron en Córdoba cuando el actor se instaló para su participación en la obra “Suspendan la boda”. Tras meses de relación, comenzaron a convivir y la joven se convirtió en un pilar para Roly, en especial por los problemas que acarreó tras el grave accidente automovilístico en 2024, que lo tuvo tres meses en terapia intensiva y supuso un giro en su vida.
“El accidente que yo tuve fue porque mi cuerpo me lo había advertido. Me dijo: ‘Vos estás cansado’”, explicó tiempo atrás en una entrevista en “Almorzando con Juana”.
Candelaria es licenciada en teatro y trabaja dentro del ambiente teatral de Córdoba. Ahora, la joven colabora con Nazarena Vélez en la producción teatral de la que Roly es parte y que se presenta en el teatro Candilejas de Villa Carlos Paz.
La relación con Serrano comenzó en un contexto de trabajo y se fortaleció rápidamente para luego consolidarse. De hecho, la pareja nunca se ocultó y a través de las redes sociales se mostraron juntos, incluso asistiendo al casamiento de Coco Sily el pasado noviembre.
LE PUEDE INTERESAR
“Chau”: Wanda Nara se fue de Uruguay y su novio amenazó a un periodista
“Se lo ve bien y muy enamorado”, es la frase que repite el entorno del actor al definir el presente de Serrano junto a su nueva pareja, a quien también definen como un pilar fundamental en la vida del intérprete que en la pantalla chica dio vida a personajes sin igual que quedaron plasmados en la mente de los fans, como “El Sapo” Quiroga en la serie de Sebastián Ortega, el Ministro Aquino en “Iosi, el espía arrepentido” y Diego Maradona en “La juventud”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí