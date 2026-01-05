Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy lunes con el diario EL DIA 

Espectáculos

El renacimiento de “El Sapo”: quién es la nueva novia de Roly Serrano 44 años menor

De cara a un nuevo comienzo de año, el actor confirmó su romance con una joven cordobesa

El renacimiento de “El Sapo”: quién es la nueva novia de Roly Serrano 44 años menor
5 de Enero de 2026 | 16:21

A los 70 años, Roly Serrano está viviendo un renacer sin igual. El actor, recordado por interpretar a “El Sapo” en “El Marginal” y por su trabajo constante en los éxitos teatrales de Córdoba, encontró el amor de forma inesperada en una joven cordobesa 44 años menor. 

“Es una historia hermosa. Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino. Candelaria me acompaña, me ayuda en todo y se encarga de muchas cosas, lo que me emociona”, reconoció Serrano en una entrevista con “Infama”, donde habló sobre cómo se enamoró de Candelaria Saldaño Vicente, una joven de 26 años con quien comparte vida y trabajo en Villa Carlos Paz. 

El actor y su pareja se conocieron en Córdoba cuando el actor se instaló para su participación en la obra “Suspendan la boda”. Tras meses de relación, comenzaron a convivir y la joven se convirtió en un pilar para Roly, en especial por los problemas que acarreó tras el grave accidente automovilístico en 2024, que lo tuvo tres meses en terapia intensiva y supuso un giro en su vida.

“El accidente que yo tuve fue porque mi cuerpo me lo había advertido. Me dijo: ‘Vos estás cansado’”, explicó tiempo atrás en una entrevista en “Almorzando con Juana”. 

¿Quién es la nueva novia de Roly Serrano?

Candelaria es licenciada en teatro y trabaja dentro del ambiente teatral de Córdoba. Ahora, la joven colabora con Nazarena Vélez en la producción teatral de la que Roly es parte y que se presenta en el teatro Candilejas de Villa Carlos Paz.

La relación con Serrano comenzó en un contexto de trabajo y se fortaleció rápidamente para luego consolidarse. De hecho, la pareja nunca se ocultó y a través de las redes sociales se mostraron juntos, incluso asistiendo al casamiento de Coco Sily el pasado noviembre.

“Se lo ve bien y muy enamorado”, es la frase que repite el entorno del actor al definir el presente de Serrano junto a su nueva pareja, a quien también definen como un pilar fundamental en la vida del intérprete que en la pantalla chica dio vida a personajes sin igual que quedaron plasmados en la mente de los fans, como “El Sapo” Quiroga en la serie de Sebastián Ortega, el Ministro Aquino en “Iosi, el espía arrepentido” y Diego Maradona en “La juventud”.
 

Para agendar: Oscar, Globos de Oro, Grammy, Critics Choice Awards y BAFTA, las fechas de los premios destacados de cine, tv y música

