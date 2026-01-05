Se supo: mandaron al frente a Ian Lucas y Evangelina Anderson

Acusado de narcoterrorismo, Maduro declaró en los Tribunales de Nueva York
La modelo Evangelina Anderson y el youtuber Ian Lucas se robaron todos los reflectores cuando sus propios compañeros insinuaron durante la última emisión de MasterChef Celebrity que entre ellos hay algo más que una simple amistad.
Bajo la mirada de Wanda Nara, la supuesta pareja intentó desviar el tono de la conversación cuando la conductora notó que Anderson y Lucas entraron juntos y se ubicaron uno al lado del otro en las estaciones. “Apa, ¿esto ya es confirmado?”, quiso saber Nara.
Si bien en un principio los famosos intentaron apañar a la supuesta pareja diciendo que "ellos también estaban confirmados”, poco después sus declaraciones se vieron mezcladas y decidieron mandarlos al frente con la onductora.
“Siempre juntos, en una misma isla juntos. Antes de entrar se dicen ‘vamos juntos’. Siempre juntos”, reveló Claudio “Turco” Husaín en su entrevista personal.
El ex futbolista también bautizó con un nombre de “novela” lo que ocurre entre la modelo y el youtuber: Iangelina, una mezcla entre ambos nombres.
Por su parte, Evangelina le restó importancia a las palabras de sus compañeros y sostuvo: “Somos solo compañeros, nos queremos un montón". Sin embargo, después se dirigió a su presunta pareja para preguntarle si, en caso de que el jurado lo salvara a él, le podría ceder su lugar en el balcón.
La química entre los participantes es innegable y traspasa la pantalla, mientras que los comentarios de sus compañeros terminaron por confirmar que entre ellos hay más que “buena onda”.
