Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Críticas de líderes

Furia contra Putin por el misil que lanzó en Kiev

Furia contra Putin por el misil que lanzó en Kiev

Keir Starmer

10 de Enero de 2026 | 01:31
Edición impresa

El lanzamiento por parte de Rusia de un misil de última generación Oréshnik contra territorio ucraniano fue calificado como “una escalada” e “inaceptable” por los gobiernos de Reino Unido, Alemania y Francia, según informó una portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer.

El ataque se produjo pocas horas después de que Moscú rechazara como “militarista” una propuesta europea para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras un eventual fin de la guerra.

“El uso de un misil balístico de alcance intermedio Oréshnik en el oeste de Ucrania representa una escalada y es inaceptable”, coincidieron el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro británico, según el comunicado difundido por Londres.

“Acusaciones fabricadas”

La portavoz añadió que, durante la conversación mantenida por los tres mandatarios se señaló que Rusia estaría recurriendo a “acusaciones fabricadas” para justificar la intensificación de sus ataques.

La comunicación entre los líderes europeos tuvo lugar tras la reunión de la denominada Coalición de Voluntarios, celebrada esta semana en París, en la que se ratificó el respaldo político y militar a Ucrania en el marco de un conflicto que se aproxima a los cuatro años desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

En ese contexto, Ucrania y sus aliados occidentales acordaron que Europa podría desplegar tropas en territorio ucraniano una vez alcanzado un alto el fuego. Sin embargo, Moscú ha rechazado reiteradamente esa posibilidad, al considerar inaceptable la presencia de fuerzas occidentales en el país.

LE PUEDE INTERESAR

La lenta liberación de presos potencia el drama en Caracas

LE PUEDE INTERESAR

Terror, anocracia e ilusiones migrantes: así es vivir en Venezuela, barriles llenos de fe pero vacíos de libertad

Según la portavoz, Starmer, Macron y Merz destacaron la “fuerte unidad” demostrada por los países europeos en apoyo a Ucrania y valoraron los avances logrados en la coordinación de los próximos pasos diplomáticos y de seguridad.

Asimismo, los tres dirigentes subrayaron la importancia de mantener una estrecha coordinación con Estados Unidos con el objetivo de alcanzar “una paz justa y duradera” para Ucrania.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Reprograman el Bon Odori: se cancela el sábado por el mal clima

Tensión en el Hospital de Niños de La Plata: un hombre amenazó con arrojarse al vacío

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
+ Leidas

Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado

Terror, anocracia e ilusiones migrantes: así es vivir en Venezuela, barriles llenos de fe pero vacíos de libertad

Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde

Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados

Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Últimas noticias de El Mundo

Piden desalojar Kiev: tras un brutal ataque de Rusia

La lenta liberación de presos potencia el drama en Caracas

Terror, anocracia e ilusiones migrantes: así es vivir en Venezuela, barriles llenos de fe pero vacíos de libertad

El gobierno venezolano revisa los mensajes de WhatsApp y las detenciones se duplican
Policiales
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
El Bosque a oscuras... un peligro para deportistas
El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición
Con un caño, intentó matar a la pareja de su ex y terminó detenido
Manejó borracha, chocó y ahora no podrá conducir
Deportes
Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes
Losada desmintió un llamado de River
Fin de la novela: Marino Hinestroza jugará en Boca
El Rojo juega su primer amistoso de la temporada
Logo nuevo y una lluvia de memes en redes
Información General
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
En Junín, Posverso 2026 ya tiene sus protagonistas: 53 artistas de 11 países serán parte de la Bienal
Este finde se lanza la primera bola en el Casino Central de Mar del Plata
25 de Mayo, Capital Provincial del Carnaval: este finde, arranca el festival

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla