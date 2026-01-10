Furia contra Putin por el misil que lanzó en Kiev

El lanzamiento por parte de Rusia de un misil de última generación Oréshnik contra territorio ucraniano fue calificado como “una escalada” e “inaceptable” por los gobiernos de Reino Unido, Alemania y Francia, según informó una portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer.

El ataque se produjo pocas horas después de que Moscú rechazara como “militarista” una propuesta europea para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras un eventual fin de la guerra.

“El uso de un misil balístico de alcance intermedio Oréshnik en el oeste de Ucrania representa una escalada y es inaceptable”, coincidieron el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro británico, según el comunicado difundido por Londres.

“Acusaciones fabricadas”

La portavoz añadió que, durante la conversación mantenida por los tres mandatarios se señaló que Rusia estaría recurriendo a “acusaciones fabricadas” para justificar la intensificación de sus ataques.

La comunicación entre los líderes europeos tuvo lugar tras la reunión de la denominada Coalición de Voluntarios, celebrada esta semana en París, en la que se ratificó el respaldo político y militar a Ucrania en el marco de un conflicto que se aproxima a los cuatro años desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

En ese contexto, Ucrania y sus aliados occidentales acordaron que Europa podría desplegar tropas en territorio ucraniano una vez alcanzado un alto el fuego. Sin embargo, Moscú ha rechazado reiteradamente esa posibilidad, al considerar inaceptable la presencia de fuerzas occidentales en el país.

Según la portavoz, Starmer, Macron y Merz destacaron la “fuerte unidad” demostrada por los países europeos en apoyo a Ucrania y valoraron los avances logrados en la coordinación de los próximos pasos diplomáticos y de seguridad.

Asimismo, los tres dirigentes subrayaron la importancia de mantener una estrecha coordinación con Estados Unidos con el objetivo de alcanzar “una paz justa y duradera” para Ucrania.