Piden desalojar Kiev: tras un brutal ataque de Rusia

Kiev atravesó una de las noches más intensas desde el inicio de la invasión rusa, con ataques que impactaron sobre infraestructura crítica y zonas residenciales de la ciudad. Como consecuencia, cerca de la mitad de los edificios de departamentos quedaron sin calefacción, en un contexto climático adverso marcado por temperaturas que descendieron por debajo de los -10 grados centígrados.

Ante este escenario, el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, exhortó a los vecinos que cuenten con la posibilidad de hacerlo a abandonar temporalmente la ciudad. “La mitad de los edificios de apartamentos de Kiev están actualmente sin calefacción debido a daños a la infraestructura crítica de la capital causados por un ataque masivo del enemigo”, afirmó el jefe comunal.

El presidente Volodimir Zelenski informó que los ataques alcanzaron alrededor de 40 puntos distintos de la capital, entre ellos 20 edificios residenciales. También resultó afectada la embajada de Catar, lo que volvió a encender las alertas diplomáticas por el impacto del conflicto sobre instalaciones extranjeras.

La fiscalía ucraniana confirmó que el saldo de los bombardeos fue de al menos cuatro personas muertas y 24 heridas. Varias de las víctimas se encontraban en edificios residenciales alcanzados durante la madrugada, cuando muchos vecinos permanecían en sus hogares debido a las bajas temperaturas.

El daño a la infraestructura energética dejó sin calefacción a unos 417.000 hogares, según informó la empresa privada DTEK, uno de los principales operadores eléctricos del país. Técnicos y cuadrillas de emergencia trabajaban anoche para restablecer el suministro, aunque las autoridades advirtieron que las tareas podrían extenderse debido a la magnitud de los daños.

Mientras avanzan las reparaciones, el municipio de Kiev habilitó unas 1.200 estaciones de calefacción para asistir a la población. Se trata de espacios acondicionados con generadores y sistemas de calor destinados a personas mayores, familias con niños y vecinos que no cuentan con alternativas para afrontar el frío extremo.

El uso de un misil hipersónico y las advertencias de Moscú

Rusia confirmó que en el ataque se utilizó, por segunda vez desde el inicio de la guerra, el misil hipersónico Oréshnik, un proyectil con capacidad nuclear que puede alcanzar velocidades de hasta 13.000 kilómetros por hora. Moscú aseguró que los bombardeos estuvieron dirigidos contra “objetivos estratégicos” y que fueron ordenados en respuesta a un supuesto intento ucraniano de atacar una residencia del presidente Vladimir Putin a fines de diciembre, una acusación que Kiev y sus aliados occidentales calificaron de falsa.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) difundió imágenes de restos que atribuyó al misil Oréshnik en la región de Leópolis, en el oeste del país. No obstante, las autoridades no precisaron el objetivo del ataque ni el alcance de los daños provocados por ese armamento.

El bombardeo sobre Kiev se produjo pocas horas después de que Moscú rechazara un plan europeo que contempla el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania tras un eventual alto el fuego. Esta semana, Ucrania y sus aliados habían acordado avanzar en esa iniciativa como parte de un esquema de seguridad posterior al conflicto.

Rusia, que lanzó la invasión en febrero de 2022 en parte para impedir la incorporación de Ucrania a la OTAN, reiteró su oposición a la presencia de fuerzas occidentales en territorio ucraniano y advirtió que cualquier contingente extranjero sería considerado un “objetivo militar legítimo”.

Testimonios y malestar entre los vecinos

En medio de la emergencia, creció el malestar entre los habitantes de las zonas afectadas. Nina, una mujer de 70 años que vive en uno de los edificios alcanzados, expresó su indignación al ver que se habla de posibles negociaciones de paz mientras continúan los bombardeos. “¿Dónde está Europa, dónde está Estados Unidos?”, se preguntó.

En la región de Leópolis, vecinos de localidades cercanas como Rudno relataron haber escuchado explosiones durante la noche y denunciaron cortes de gas en plena ola de frío. “Sentimos mucho miedo e incertidumbre. La temperatura está a 18 o 20 grados bajo cero y aquí no hay gas. Hay familias con niños pequeños. ¿Cómo van a vivir sin calefacción?”, relató Slava, de 70 años.

Zelenski reclamó una “reacción clara” de la comunidad internacional y subrayó que el ataque se produjo “precisamente cuando una importante ola de frío descendía sobre el país”. En la misma línea, el canciller ucraniano Andrii Sibiga sostuvo que el uso de armamento hipersónico cerca de la frontera con la Unión Europea y la OTAN constituye “una grave amenaza para la seguridad del continente europeo” y pidió “respuestas contundentes”.

Desde Bruselas, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó el lanzamiento del misil como una señal “clara” de una escalada del conflicto. Reino Unido, Alemania y Francia también condenaron el ataque y lo consideraron “inaceptable”.

En paralelo, Kiev acusó a Moscú de haber atacado con drones a dos buques cargueros en el mar Negro, lo que habría causado la muerte de un marino sirio. Por su parte, el gobernador de la región rusa de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, informó que un ataque ucraniano dejó sin electricidad o calefacción a más de medio millón de personas del lado ruso de la frontera.