Meridiano V, a puro folclore por el aniversario de La Plata: hoy, Antonio Tarragó Ros dice presente

Este martes 18 de noviembre
Este martes 18 de noviembre, el playón de la Estación Provincial se convertirá en uno de los epicentros de la Semana de la Música con una peña a puro folclore que reunirá a vecinos y visitantes en el histórico barrio Meridiano V.
La iniciativa de la Municipalidad, pensada para celebrar la identidad y la cultura platenses, reunirá a partir de las 18:00 distintas opciones gastronómicas y espectáculos musicales y de danza, con la participación destacada de Antonio Tarragó Ros.
El encargado de conducir la peña en el playón de la antigua estación ferroviaria de 17 y 71 será el payador Emanuel Gabotto, quien animará al público con sus versos e improvisaciones, mientras que el dúo Madera Mineral, integrado por Grisel Delavault y Camila Laguna, ofrecerá un repertorio de canciones populares argentinas.
También formarán parte de la grilla el cantante, compositor y participante de la edición 2022 de La Voz Argentina Ezequiel Romano, el músico sesionista integrante del grupo Los Chaza Benja Molina Chazarreta y el ballet El Chasqui.
El cierre estará a cargo de Antonio Tarragó Ros, quien llegará al barrio ferroviario con su acordeón para compartir sus clásicos e imprimir emoción al encuentro.
Vale destacar que la Semana de la Música, que se extenderá hasta el sábado 22 de noviembre, continuará los próximos días con múltiples propuestas, entre ellas el festival aniversario en Plaza Moreno con espectáculos en vivo.
