Ricardo Darín trajo buenas noticias sobre El Eternauta: el actor deslizó la posibilidad de una tercera temporada de la exitosa serie 

Ahora, Ricardo Darín sorprendió al mencionar que hay una posibilidad de que “El Eternauta”, la exitosa serie argentina de Netflix, no finalice en una segunda temporada.

Así, el protagonista de la serie fue el último invitado de Otro día Perdido, el talk show que conduce Mario Pergolini en El Trece.

Con el gran éxito de la serie de ciencia ficción argentina, Darín reflexionó sobre el impacto que tuvo el proyecto a nivel mundial: “Cuando hicimos el trabajo vimos que era una cosa gorda, algo grande, sobre todo por lo que era la parafernalia. El nivel de producción y tecnológico era impresionante. La cabeza de Bruno Stagnaro y de los guionistas también. Ya palpitabas que no iba a ser una cosa que pasara desapercibida, pero de ahí a que se produzca el pelotazo ese no".

Entonces, cuando Pergolini le consultó sobre sus planes para el año siguiente, teniendo en cuenta que se convertirá en abuelo en los próximos meses, sorprendió con una revelación sobre la serie de Netflix: “El año que viene lo tengo muy cubierto por El Eternauta y 2027 también porque no termina en la segunda temporada aparentemente".

Finalmente, Darín reconoció que todo dependerá del equipo de producción, aunque se mostró más que optimista.