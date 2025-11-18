Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes

La Ciudad

La Plata en noviembre, en “modo Bagdad” por las explosiones: "nadie pega un ojo" por los festejos estudiantiles

La Plata en noviembre, en “modo Bagdad” por las explosiones: "nadie pega un ojo" por los festejos estudiantiles
18 de Noviembre de 2025 | 08:35

Escuchar esta nota

"Imposible dormir en noviembre en La Plata". Con esa frase, una vecina del centro de la Ciudad dio cuenta de lo estruendosa que fue la madrugada de este martes y que no es la excepción con respecto a lo que viene ocurriendo en este penúltimo mes del 2025. Las ensordecedoras detonaciones de pirotecnia que se vienen sucediendo por estos días están ligadas de lleno a los festejos de los estudiantes de la secundaria, efusivos por el final del ciclo lectivo o bien entonados por las fiestas de fin de curso. 

Una vecina de 12 y 57 se mostró desesperada por las explosiones que se oyeron a partir de las 5. "Los cohetes empezaron a la medianoche, luego explotaron de forma intermitente. Así no se pudo dormir. Este mes, directamente, no se pudo pegar un ojo en La Plata. Encima los camiones de Carrefour estallan los pallets contra el piso y esto así se convierte en un calvario. No se respetan las horas de descanso en la Ciudad", enfatizó la mujer. 

En la misma línea se quejó una jubilada de 18 y 56 al expresar que "lo que está ocurriendo durante estas estas madrugadas en la Ciudad es infernal". "No paran, empiezan a las 5 y pasada las 7 sigue arrojando cohetes. No puede ser que estudiantes de la escuela se comporten así. Está muy bien que festejen, que celebren sus logros, pero no es esta la forma. Que Kicillof y Alak hagan algo para frenar estas explosiones que no nos dejan dormir a quienes tenemos que levantarnos tempranos para ir al médico o hacer trámites". 

Por estos inconvenientes, que marcan otra cara de los festejos estudiantiles, se formularon reclamos al WhatsApp de EL DIA (2214779896) desde 17 y 65, 20 y 65, diagonal 74 y 17, Parque Saavedra y Plaza Malvinas. 

Cabe remarcar que se trata de una época de fiestas de egresados de los estudiantes de la secundaria y de diversas celebraciones por la finalización del ciclo lectivo. Este tipo de manifestaciones estudiantiles cobraron en los últimos años el tinte de "ritual" y son cada vez más comunes, tanto en el mes de marzo con el comienzo de las clases como en noviembre en tiempos de la finalización del año escolar. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Gimnasia goleó a Platense 3 a 0, clasificó a octavos de final y encontró en Zaniratto a un DT que le hizo muy bien

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Platense

¡EN VIVO!.- Seguí el sorteo para ingresar a los colegios de la UNLP: mirá los resultados de la Anexa y el Liceo

Se dio el milagro: Estudiantes se metió por la ventana a los playoffs, con ayuda de todos

Provincia y estatales retoman hoy la paritaria salarial, tras un mes de reclamos: qué piden los gremios

Sin Carrillo, Neves y... Estudiantes sufre otra baja de peso para visitar al Central de Di María

El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina

Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas
Últimas noticias de La Ciudad

Meridiano V, a puro folclore por el aniversario de La Plata: hoy, Antonio Tarragó Ros dice presente

La Plata, al ritmo del 2x4: el tango copó el Hipódromo en otra fiesta de la Semana de la Música

Sin clases, menos micros y sin Medido: así funcionará La Plata por su aniversario

Primavera radiante este martes en La Plata, pero podría desmejorar en los próximos días 
Información General
Se cayó Cloudflare y dejaron de funcionar millones de sitios web en todo el mundo
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Un vendaval histórico dejó tres pesqueros hundidos en Santa Cruz
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
Espectáculos
Empresario, vive en Puerto Madero y tiene un hijo: quién es el nuevo novio de Jésica Cirio
La China con Moria: “Lo que me pasa con Mauro no lo puedo disimular”
Tom Cruise recibió su primer Oscar (pero es honorífico)
Marco Antonio Solís: “El público argentino es el más entusiasta que he conocido”
McCartney lanza un tema “silencioso” contra la inteligencia artificial
Policiales
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Se conoce el veredicto del jury a Julieta Makintach
Rapto y violación en La Plata: el policía acusado se mantuvo en silencio
Golpe comando a una mujer en plena madrugada
Deportes
Tres al hilo: ¿cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó tres partidos seguidos?
VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión
Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas
Gimnasia se dio el gusto: de pelear el descenso a meterse en los playoffs, el camino del Lobo
“Estamos con ganas de más, vamos por todo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla