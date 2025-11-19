Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |MUCHAS DECEPCIONES

La mala racha de Boca en los mano a mano de 2025

La mala racha de Boca en los mano a mano de 2025

La mala racha del Xeneize

19 de Noviembre de 2025 | 01:46
Edición impresa

Más allá de haber levantado en los últimos partidos, el año de Boca fue bastante complicado ya que sumó bastantes desilusiones. Sobre todo, en los duelos directos donde no se hizo fuerte. Y ante Talleres, el domingo, tendrá una dura prueba en La Bombonera, en lo que será el primer mano a mano del Torneo Clausura por los octavos de final.

Si analizamos los enfrentamientos directos del Xeneize en el 2025, fueron cinco en total, donde avanzó en dos y perdió los tres restantes. Esas caídas fueron significantes y dejaron secuelas en el equipo, como salidas de entrenadores y de jugadores.

El primer mano a mano que ganó en el año fue por los 32avos de Copa Argentina, donde goleó 5-0 al débil Argentino de Monte Maíz el 22 de enero.

Después, la siguiente prueba fue Alianza Lima por el repechaje de la Libertadores, donde sorpresivamente quedó eliminado en febrero pasado y dejó al ciclo de Fernando Gago en la cornisa. La ida en Perú la perdió 1-0, mientras que como local ganó 2-1. Sin embargo, en los penales, el elenco peruano fue más eficaz y se quedó con la serie a domicilio por 5-4.

El tercer mano a mano del año fue ante Lanús por los octavos de final del Apertura. Tras un 0-0 y una lluvia de silbidos, avanzó en los penales al ganar por 4-2 el 10 de mayo.

Después, los siguientes fueron eliminaciones: 1-0 ante Independiente como local por los Cuartos del torneo (19/5) y 2-1 ante Atlético Tucumán, por los 16avos de Copa Argentina (23/7).

Con una duda: ¿Úbeda mantiene a Herrera en el once?
