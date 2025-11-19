La mala racha de Boca en los mano a mano de 2025

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Más allá de haber levantado en los últimos partidos, el año de Boca fue bastante complicado ya que sumó bastantes desilusiones. Sobre todo, en los duelos directos donde no se hizo fuerte. Y ante Talleres, el domingo, tendrá una dura prueba en La Bombonera, en lo que será el primer mano a mano del Torneo Clausura por los octavos de final.
Si analizamos los enfrentamientos directos del Xeneize en el 2025, fueron cinco en total, donde avanzó en dos y perdió los tres restantes. Esas caídas fueron significantes y dejaron secuelas en el equipo, como salidas de entrenadores y de jugadores.
El primer mano a mano que ganó en el año fue por los 32avos de Copa Argentina, donde goleó 5-0 al débil Argentino de Monte Maíz el 22 de enero.
Después, la siguiente prueba fue Alianza Lima por el repechaje de la Libertadores, donde sorpresivamente quedó eliminado en febrero pasado y dejó al ciclo de Fernando Gago en la cornisa. La ida en Perú la perdió 1-0, mientras que como local ganó 2-1. Sin embargo, en los penales, el elenco peruano fue más eficaz y se quedó con la serie a domicilio por 5-4.
El tercer mano a mano del año fue ante Lanús por los octavos de final del Apertura. Tras un 0-0 y una lluvia de silbidos, avanzó en los penales al ganar por 4-2 el 10 de mayo.
Después, los siguientes fueron eliminaciones: 1-0 ante Independiente como local por los Cuartos del torneo (19/5) y 2-1 ante Atlético Tucumán, por los 16avos de Copa Argentina (23/7).
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
