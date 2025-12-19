Volaron las acciones mientras que el dólar y el riesgo país se mantuvieron

El dólar oficial cerró en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre del miércoles.

El riesgo país se mantuvo estable en los 569 puntos básicos.

La divisa estadounidense escaló 5 pesos y tocó los $1.480, valor máximo en lo que va de la semana. Particularmente en la rueda el dólar se mantuvo estable sin grandes variaciones en su precio.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue cotizó en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, con una baja de 0,68%.

El dólar mayorista se ubicó en $1.455, subió 0,3% y quedó a 65 pesos del techo cambiario ( hoy en $1.520,03).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP bajó 0,86% hasta $1.499,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 0,67% hasta los $1.543,7. Las acciones de empresas argentinas anotaron subas de hasta 11% en Wall Street.

En el segmento de renta fija, el S&P Merval subió 4,2% a 3.163.223,63 puntos, mientras que medido en dólares ganó 4,6%. Los avances fueron encabezados por las acciones de BBVA (+8,7%); Grupo Supervielle (+8%); y Grupo Financiero Galicia (+6,7%).