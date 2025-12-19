Otra denuncia por obras en el área protegida de El Pescado

Tras la denuncia de vecinos de la zona de Parque Sicardi y Villa Garibaldi contra el avance de un edificio en 671 y 17, clausurada por estar emplazada en el humedal del arroyo El Pescado, la “Asamblea Vecinal Cuidemos Correas” hizo público ayer otro reclamo del mismo tenor por una construcción en la margen sur del mismo curso de agua, protegido por una ley Provincial que ordena preservar el medio ambiente natural.

“Durante el mes de diciembre, vecinos y vecinas del lugar advirtieron a las autoridades locales y a la Subsecretaría de Planeamiento Municipal, sobre movimientos de tierra y construcciones dentro del polígono comprendido entre las calles 694 a 696 bis entre 26 y 27 bis de la localidad de Ignacio Correas”, afirmó la Asamblea y añadió que además de la protección por una Ley, el área está “alcanzada por la medida cautelar que ordena suspender cualquier actividad que pueda afectar el humedal y su zona de influencia”.

En esa zona se detectó, indicó la entidad, la instalación de una piscina en lo que parece un lote destinado a una vivienda.

Según pudo saberse de una fuente del Municipio, la situación ya generó una inspección en los últimos días. También se confirmó que hubo clausuras sucesivas en la obra que se desarrolla en 671 y 17.