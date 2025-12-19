Inscripciones en la escuela Técnica Nº 8 de Tolosa

La Escuela Técnica N° 8 de Tolosa inscribe hoy para el ingreso a primer año. El trámite se realiza de manera presencial, de 8 a 11 y de 14 a 17. La carpeta de inscripción (requerida para el trámite) está a la venta en la fotocopiadora de la escuela.

Primer año tendrá clases de 7.30 a 11.50 en el turno de la mañana y de 13 a 17.20 en el turno tarde. Las cinco tecnicaturas que ofrece la institución son: Energías Renovables, Construcciones, Química, Electromecánica y Automotores.