Inscripciones en la escuela Técnica Nº 8 de Tolosa

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios
Volaron las acciones mientras que el dólar y el riesgo país se mantuvieron
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Polémica en el Concejo local por la postergación de una sesión
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
La Escuela Técnica N° 8 de Tolosa inscribe hoy para el ingreso a primer año. El trámite se realiza de manera presencial, de 8 a 11 y de 14 a 17. La carpeta de inscripción (requerida para el trámite) está a la venta en la fotocopiadora de la escuela.
Primer año tendrá clases de 7.30 a 11.50 en el turno de la mañana y de 13 a 17.20 en el turno tarde. Las cinco tecnicaturas que ofrece la institución son: Energías Renovables, Construcciones, Química, Electromecánica y Automotores.
