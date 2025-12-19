Polémica en el Concejo local por la postergación de una sesión

Concejales platenses de la oposición salieron a criticar la postegación de la sesión que estaba prevista para ayer, luego de que los ediles del oficialismo decidieran concurrir a la marcha que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei.

Desde el bloque de La Libertad Avanza emitieron un enérgico comunicado que sostiene que la decisión de trasladar la fecha de la sesión a la semana próxima “vacía de contenido a un órgano cuya función central es debatir y resolver los problemas locales de los vecinos de La Plata”.

Y añaden que “el Concejo Deliberante no puede ni debe quedar subordinado a disputas políticas nacionales ni a agendas partidarias ajenas a su competencia. Postergar una sesión por motivos estrictamente ideológicos implica admitir que los temas nacionales se imponen sobre las responsabilidades locales, desplazando del debate cuestiones urgentes que afectan directamente a los platenses”, lanzaron.

En la misma línea, el presidente del bloque del PRO-JxC, Nicolás Morzone, cuestionó la decisión de trasladar la fecha del cónclave a la semana próxima a través de sus redes sociales. “Hoy pudimos haber discutido los proyectos de ordenanza que presentamos desde el PRO como el de la portación de tasers para el personal de seguridad municipal o prohibición de caños de escape en La Plata, pero el kirchnerismo hizo caer la sesión para ir a marchar en contra de Milei. Prioridades…”, se quejó.