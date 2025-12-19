Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Política y Economía |Quejas de la oposición

Polémica en el Concejo local por la postergación de una sesión

Polémica en el Concejo local por la postergación de una sesión
19 de Diciembre de 2025 | 01:44
Edición impresa

Concejales platenses de la oposición salieron a criticar la postegación de la sesión que estaba prevista para ayer, luego de que los ediles del oficialismo decidieran concurrir a la marcha que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei.

Desde el bloque de La Libertad Avanza emitieron un enérgico comunicado que sostiene que la decisión de trasladar la fecha de la sesión a la semana próxima “vacía de contenido a un órgano cuya función central es debatir y resolver los problemas locales de los vecinos de La Plata”.

Y añaden que “el Concejo Deliberante no puede ni debe quedar subordinado a disputas políticas nacionales ni a agendas partidarias ajenas a su competencia. Postergar una sesión por motivos estrictamente ideológicos implica admitir que los temas nacionales se imponen sobre las responsabilidades locales, desplazando del debate cuestiones urgentes que afectan directamente a los platenses”, lanzaron.

En la misma línea, el presidente del bloque del PRO-JxC, Nicolás Morzone, cuestionó la decisión de trasladar la fecha del cónclave a la semana próxima a través de sus redes sociales. “Hoy pudimos haber discutido los proyectos de ordenanza que presentamos desde el PRO como el de la portación de tasers para el personal de seguridad municipal o prohibición de caños de escape en La Plata, pero el kirchnerismo hizo caer la sesión para ir a marchar en contra de Milei. Prioridades…”, se quejó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Falla multiorgánica": el último parte médico de Christian Petersen y el crítico estado de salud

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país

Ataque de llanto y grabación suspendida: Wanda Nara no resistió el fallo a favor de Mauro Icardi y el futuro de sus hijas

VIDEO. La Buenos Aires - La Plata, la autopista de la furia: piñas y patadas entre motociclista y un automovilista

Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción a Verón: el comunicado oficial del club

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
+ Leidas

Se tensa la disputa entre Verónica Magario y el kirchnerismo

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país

VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”

Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones

Alerta por la nueva gripe: la vacuna, protección principal

EE UU vs. Venezuela: la ONU interviene en el conflicto

Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Presupuesto: el Gobiernomolesto con los cambios
Últimas noticias de Política y Economía

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país

La CGT marchó a la Plaza y no descartó un paro nacional

VIDEO. Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

Presupuesto: el Gobiernomolesto con los cambios
Espectáculos
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Mustafunk cierra su año en el Favaloro
“Secreto en la montaña”: Lamothe y Vicuña reviven en teatro el clásico de cine
“War of the Kingdoms”: guerras interiores y exteriores en una nueva versión de la saga de los Nibelungos
El domingo, Navidad con Pángaro
Policiales
Demanda millonaria: un platense llevará a Google a la Justicia
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
VIDEO. Un bebé recién nacido fue abandonado en una zanja
Saltó al vacío para zafar de una muerte segura
Encontraron a un joven con un balazo en un ojo
Deportes
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Nacho es la prioridad y los que podrían emigrar
Fausto Vera, la primera cara nueva de River
Información General
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
Médicos se suman a la preocupación por la falta de vacunación
Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
En la costa bonaerense: apareció uno de los cetáceos menos conocidos del mundo
El Papa León XIV hará beato al empresario argentino Enrique Shaw: ¿qué milagro se le adjudica?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla