El superávit comercial marcó otro récord anual

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
El intercambio comercial aumentó 16,3% en noviembre en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de U$S13.694 millones, mientras que la balanza comercial registró un superávit de U$S2.498 millones (récord), con un resultado positivo por vigésimo cuarto mes consecutivo, informó el Indec.
En noviembre de 2025, las exportaciones totalizaron U$S8.096 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 24,1%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 28% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 3%.
Las importaciones de noviembre alcanzaron un total de U$S5.598 millones, lo que representó un incremento interanual de 6,6%.
POR MES*
