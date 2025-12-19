Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |U$S2.500 millones

El superávit comercial marcó otro récord anual

El superávit comercial marcó otro récord anual
19 de Diciembre de 2025 | 01:46
Edición impresa

El intercambio comercial aumentó 16,3% en noviembre en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de U$S13.694 millones, mientras que la balanza comercial registró un superávit de U$S2.498 millones (récord), con un resultado positivo por vigésimo cuarto mes consecutivo, informó el Indec.

En noviembre de 2025, las exportaciones totalizaron U$S8.096 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 24,1%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 28% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 3%.

Las importaciones de noviembre alcanzaron un total de U$S5.598 millones, lo que representó un incremento interanual de 6,6%.

 

