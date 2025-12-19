Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Asuetos, feriados y calendario: las dudas de Navidad y Año Nuevo en la administración pública y los servicios
VIDEO. La Buenos Aires - La Plata, la autopista de la furia: piñas y patadas entre motociclista y un automovilista
Ataque de llanto y grabación suspendida: Wanda Nara no resistió el fallo a favor de Mauro Icardi y el futuro de sus hijas
"Falla multiorgánica": el último parte médico de Christian Petersen y el crítico estado de salud
Corte de luz que afecta al gran parte de barrio Norte en La Plata: qué dijo Edelap
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Otro verano sin agua en La Plata: vecinos de La Cumbre denuncian una crisis que se repite
Quién era Christina Chambers, la periodista que fue hallada muerta con su marido
En la costa bonaerense: apareció uno de los cetáceos menos conocidos del mundo
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
VIDEO. Tres delincuentes coquetos: robaron en una perfumería en La Plata y huyeron
Del casi embarazo a ponerse a trabajar: la nueva vida de More Rial en la cárcel
“Nunca más”: Gabriela Sabatini y el gran quiebre con su familia
La crisis de las lácteas: una cadena alertó por la caída del consumo y el sobrestock
Se viene una nueva edición de la Noche de los Templos en La Plata
Dos jóvenes amenazaron con un arma a su vecina en Abasto y fueron detenidas
VIDEO. El histórico muñeco de Barrio Norte ya avanza con sus trabajos en la 32
¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes
Milei confirmó que Sturzenegger, hincha de Gimnasia, "festejó cuando salió campeón Estudiantes"
“Me iba a venir a pegar”: Homero Pettinato y la “extorsión” que sufrió en medio del escándalo con "La Reini"
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Una joven argentina apuñalada en Italia por su marido, también argentino: se arrojó de un tercer piso para escapar
Abandonó a un bebé en una bolsa en Quilmes: lo dejó en una zanja
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Alertan por obras ilegales en un humedal protegido de Ignacio Correas: denuncian violación de una orden judicial
Motochorros impunes: dueños de la calle y del terror en La Plata
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Tribunal Oral Número 7 avanzó ayer con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del expediente por los escritos de Oscar Centeno con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en el expediente en el tramo denominado como “La Camarita”. El organismo antilavado comandado por Paul Starc sostuvo durante la onceava audiencia del debate que encabezan los jueces Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y German Castelli que la expresidenta Cristina Kirchner habría recibido 175 pagos ilegales por un total de 171.224.710 pesos y 613.000 dólares.
Según la presentación de la UIF, una de las empresas con vínculos comerciales con la entonces mandataria realizó 40 entregas de dinero ilícito que superaron los 85 millones de pesos.
Para la UIF, existió un “acuerdo espurio” entre funcionarios y empresarios que permitió sostener durante años un sistema de retornos vinculados a contratos de obras y servicios públicos.
Durante la lectura, que se extendió cerca de cinco horas, se describió un mecanismo que se apoyó en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti. En ese entramado, los anticipos financieros variaban entre el 10 y el 20% del monto de las obras, o bien se fijaban sumas equivalentes a certificados de obra cuando esos anticipos no se concretaban.
Bajo ese andamiaje, la UIF atribuyó al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido un rol central en la implementación del sistema desde la cartera ejecutiva que comandaba. En tanto, su número dos, José López, habría sido el encargado de coordinar el esquema.
Por otra parte, la Justicia federal autorizó a Cristina Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al considerarla “equiparable al patio para los presos comunes”.
LE PUEDE INTERESAR
Se tensa la disputa entre Verónica Magario y el kirchnerismo
LE PUEDE INTERESAR
El superávit comercial marcó otro récord anual
En cambio, la Corte Suprema le rechazó a la expresidenta el recurso que presentó para no usar la tobillera electrónica.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí