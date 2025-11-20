“Esta cena reúne a la familia platense, para estar cerca de los que más necesitan”

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata
El Intendente, Julio Alak, celebró la víspera del 143° aniversario de la Ciudad participando en la tradicional cena organizada por la Fundación Florencio Pérez. En un marco de convocatoria amplia que reunió a diversos sectores institucionales, sociales y políticos, el mandatario destacó que la Ciudad se encuentra en un momento de “reconstrucción urbana” y “reconstrucción de la esperanza”.
Respecto del trabajo de la Fundación, agradeció a “todos los que aportan recursos para que se pueda hacer esta maravillosa obra”, en referencia a la construcción del polideportivo del club Tricolores. “Es un aporte fundamental para sectores del sur de la Ciudad, como Villa Elvira, por Villa Garibaldi e Ignacio Correas, que no tenían nada, y donde ahora los jóvenes van a poder disfrutar de hacer deporte”.
Y remarcó: “No es sólo una cuestión deportiva, excede eso, sino es la interacción que generan los chicos de esos barrios que no están en la calle, que es el riesgo, la interacción que generan con el sistema educativo, con otras instituciones que participan también y con el deporte. Gracias por lo que hicieron y por lo que van a hacer”, concluyó.
