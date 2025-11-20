“Invertir en los jóvenes, que necesitan apoyo para una sociedad más inclusiva”

El presidente de la Fundación Florencio Pérez, Raúl Kraiselburd, al brindar sus palabras, expresó que el objetivo de la Fundación es el de “integrar a los jóvenes, a fin de evitar las exclusiones de un sistema social injusto”, evocando la tradición de aquellos albañiles italianos que llegaron a la Ciudad para su construcción, “envueltos en una protesta social que rápidamente se manifestó con hechos culturales”.

Remarcó que el espíritu solidario de las obras de asistencia escolar en clubes de barrio busca “hacer una inversión en jóvenes que necesitan todo nuestro apoyo para que nos incorporemos todos nosotros a una sociedad del futuro, una sociedad donde la industria de la inteligencia sea un factor fundamental”.

Y agregó: “Estoy seguro que nos van a acompañar, y va a ser un esfuerzo que trataremos de realizar nada menos que en 10 clubes. Este año lo hicimos solamente en dos. Ojalá hayamos contribuido a esa formación, y ya les agradezco su contribución a este objetivo de brindar, a la mañana y a la tarde, cursos de apoyo escolar. Nada más, ni nada menos”.