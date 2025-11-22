Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

La Ciudad

Actividades: Masones, día del mate, mes de la tradición, concurso literario

Actividades: Masones, día del mate, mes de la tradición, concurso literario
22 de Noviembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

CONTACTOS

Por correo electrónico: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272

recorrida Masónica nocturna

LE PUEDE INTERESAR

“El Camino del Alcaucil”, el 7 de diciembre en Villa Garibaldi

LE PUEDE INTERESAR

La vicedecana de Odontología, “Doctora Honoris Causa” de la UNLP

“La Plata oculta” invita a una experiencia única en la ciudad con la recorrida masónica nocturna. Bajo el lema “los símbolos cuentan lo que la historia calla” se recorrerá entre otros lugares, el Cementerio de La Plata y culmina con una degustación masónica como cierre de la noche. El circuito parte desde el Palacio Municipal a las 19.30, en 12 entre 51 y 53. El evento se llevará a cabo el 7 de diciembre y el costo de la entrada es de $30.000. Instagram: @puntoapunto.signature

Día del mate: “trae tu mate”

Bajo el lema “Los mates amargos de mi madre fueron los más dulces de mi vida” en el Museo de Abasto, en 206 y 516 se festejará el día nacional del mate con la jornada de encuentro “Traé tu mate”. El evento se llevará a cabo el 30 de noviembre, a las 12 del mediodía y se podrá disfrutar de stands de productores, artistas locales, música, canto, poesía y danza, en el patio del Museo. La entrada es gratuita y abierta a todo público que le guste compartir un mate.

FIN DEL MES DE LA TRADICIÓN

Por el cierre del mes de la tradición, hoy se llevará a cabo en el predio municipal de 122 y 56 a partir de las 13 horas un evento con diferentes artistas musicales como Fortín Tradición Argentina, habrá animadores, desfile de emprendedores, entretenimientos camperos, feria de artesanías, corredor gastronómico y una exhibición de la escuadra albiceleste de la Policía de la provincia. En tanto, mañana, en el Bosque desde las 14, se realizará el gran Pericón Nacional y el desfile tradicionalista.

Certamen literario: premios

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada, invita a la entrega de premios, medallas y menciones del 29º Certamen Literario “Giacomo Leopardi” que se realizará hoy, a las 18.30 en La Merced N° 211.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central

En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA

Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
+ Leidas

Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo

Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida

Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate

¿Y si todos piden más estrellas?

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
Últimas noticias de La Ciudad

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso

El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti
Espectáculos
VIDEO. Música y streaming: La Plata celebró a la juventud
Raúl Lavié cierra la Semana de la Música en el Pasaje Dardo Rocha
“Me soltaron la mano”: apareció Lissa y evidenció la feroz interna de Bandana
Se supo: cuándo será el último día de Yanina Latorre como panelista de “LAM”
“Te caés de soberbio”: tensión en el programa de Moria
Deportes
¿Y si todos piden más estrellas?
El León emprende el viaje a Rosario con dudas
El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe
Úbeda despejó las dudas y confirmó el once titular
Gallardo le da forma al equipo que irá al Cilindro
Información General
VIDEO. El finde toma color: amplio movimiento turístico
El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo
Los números de la suerte del sábado 22 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos
La ANMAT suspendió la producción de un conocido laboratorio de medicamentos de Quilmes
Policiales
Miedo a plena luz del día: feroz entradera a una jubilada en Olmos
El fin de semana XXL tuvo un arranque accidentado
El ex ministro Jorge D’Onofrio más complicado
Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco
Porcelanatos robados y dos aprehendidos en Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla