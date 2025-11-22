Actividades: Masones, día del mate, mes de la tradición, concurso literario

CONTACTOS

recorrida Masónica nocturna

“La Plata oculta” invita a una experiencia única en la ciudad con la recorrida masónica nocturna. Bajo el lema “los símbolos cuentan lo que la historia calla” se recorrerá entre otros lugares, el Cementerio de La Plata y culmina con una degustación masónica como cierre de la noche. El circuito parte desde el Palacio Municipal a las 19.30, en 12 entre 51 y 53. El evento se llevará a cabo el 7 de diciembre y el costo de la entrada es de $30.000. Instagram: @puntoapunto.signature

Día del mate: “trae tu mate”

Bajo el lema “Los mates amargos de mi madre fueron los más dulces de mi vida” en el Museo de Abasto, en 206 y 516 se festejará el día nacional del mate con la jornada de encuentro “Traé tu mate”. El evento se llevará a cabo el 30 de noviembre, a las 12 del mediodía y se podrá disfrutar de stands de productores, artistas locales, música, canto, poesía y danza, en el patio del Museo. La entrada es gratuita y abierta a todo público que le guste compartir un mate.

FIN DEL MES DE LA TRADICIÓN

Por el cierre del mes de la tradición, hoy se llevará a cabo en el predio municipal de 122 y 56 a partir de las 13 horas un evento con diferentes artistas musicales como Fortín Tradición Argentina, habrá animadores, desfile de emprendedores, entretenimientos camperos, feria de artesanías, corredor gastronómico y una exhibición de la escuadra albiceleste de la Policía de la provincia. En tanto, mañana, en el Bosque desde las 14, se realizará el gran Pericón Nacional y el desfile tradicionalista.

Certamen literario: premios

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada, invita a la entrega de premios, medallas y menciones del 29º Certamen Literario “Giacomo Leopardi” que se realizará hoy, a las 18.30 en La Merced N° 211.