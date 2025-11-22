Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Karina Milei y una movida para mostrar poder en la Provincia

Karina Milei organiza una movida libertaria en mar del plata / web

22 de Noviembre de 2025 | 01:55
La secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, encabezará un congreso partidario bonaerense el próximo 30 de noviembre en Mar del Plata, en un gesto destinado a exhibir el volumen político del espacio y ordenar la interna libertaria en la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro se realizará en el Hotel Provincial y reunirá a más de mil referentes, coordinadores y militantes de LLA. Karina Milei estará acompañada por el armador bonaerense, Sebastián Pareja, y por el dirigente marplatense y diputado electo Alejandro Carrancio, anfitrión del evento.

El temario aún se está definiendo, pero la organización anticipa paneles temáticos sobre coyuntura provincial, estrategias legislativas y lineamientos políticos para el ciclo electoral 2027. La convocatoria se plantea como una demostración de fuerza del espacio libertario tras las elecciones, en las que logró ampliar su representación parlamentaria pese a un rendimiento por debajo de las expectativas en territorio bonaerense.

Montenegro, ausente

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro —electo senador provincial por la alianza entre LLA y el PRO— no participará del acto, dado que se trata de una actividad estrictamente partidaria. Tampoco fueron convocados dirigentes del PRO, aliado electoral pero no integrante orgánico del espacio.

En cambio, sí estarán presentes distintos sectores internos de LLA, entre ellos Las Fuerzas del Cielo, La Púrpura y la juventud libertaria.

El congreso tendrá lugar en un momento de búsqueda de equilibrio entre los distintos sectores internos. Las Fuerzas del Cielo, vinculadas al asesor presidencial Santiago Caputo, y el oficialismo partidario conducido por Pareja procuran evitar nuevas tensiones tras la disputa por los lugares en las listas legislativas.

Las conversaciones entre Pareja y el jefe de bloque de LLA en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, apuntan a definir posiciones en la nueva Cámara. La vicepresidencia del cuerpo y la jefatura del bloque figuran entre los espacios más codiciados. En ambos sectores coinciden en la necesidad de “reordenar” la vida interna y consolidar una posición común frente al gobierno de Axel Kicillof.

El armado de Pareja contará con unos 20 legisladores propios. Ya fuera del Poder Ejecutivo —donde se desempeña como subsecretario de Integración Socio Urbana— Pareja buscará ampliar su influencia territorial desde Diputados, sin descartar aspiraciones futuras a la Gobernación.

El antecedente platense

Los organizadores prevén reunir a más de mil dirigentes y militantes. “Vamos a mostrar el poder real que tenemos ahora”, adelantó uno de los armadores provinciales.

El último congreso de estas características se había realizado en junio en La Plata, con la participación de ministros y funcionarios nacionales. Allí, el presidente Javier Milei cerró con un discurso de fuerte contenido crítico hacia la administración de Axel Kicillof, a la que acusó de mala gestión financiera y elevada presión fiscal.

Aunque en las últimas semanas el mandatario moderó su tono público, en el oficialismo aseguran que no está previsto abrir canales de diálogo con el gobernador bonaerense, incluso tras la reciente convocatoria nacional a los mandatarios provinciales.

Con la cita de Mar del Plata, LLA busca reforzar la conducción partidaria, ordenar la estrategia territorial y consolidar su presencia política en la principal provincia del país.

 

