Úbeda despejó las dudas y confirmó el once titular

Volverán al equipo Lautaro Di Lollo y Milton Giménez. Carlos Palacios seguirá en el once y Rodrigo Battaglia, recuperado, irá al banco
Boca, después de haber culminado primero en el Grupo B de la fase de grupos del torneo Clausura, ya piensa en el duelo de mañana ante Talleres de Córdoba por los octavos de final, en la que tendrá un par de variantes en el once inicial.
Clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y con ventaja de localía por haber ganado su zona, el equipo de Claudio Úbeda recibirá mañana desde las 20 al equipo cordobés, que entró a esta definición después de haber igualado sin goles en el clásico ante Instituto..
El “Xeneize” llega con una buena racha tras vencer a River y Tigre en La Bombonera, sin recibir goles y mostrando un juego que hace tiempo no lograba.
Ante esto, hay algunas posibles modificaciones, respecto de la formación anterior, pensando en el partido ante el equipo de Carlos Tevez, que seguramente llegará con un par de variantes respecto de la formación que empató con Instituto.
Uno de los puntos salientes en la preparación fue el retorno a los entrenamientos de Rodrigo Battaglia, quien recibió el alta médica tras un desgarro y se reincorporó al grupo. Sin embargo, todo indica que el mediocampista irá al banco, ya que Milton Delgado continuaría acompañando a Leandro Paredes en la mitad de la cancha.
También regresarán dos piezas fundamentales: Lautaro Di Lollo, que cumplió su suspensión, y Milton Giménez, quien fue preservado por desgaste físico en el último partido. Ambos recuperarán su lugar en la formación inicial.
Úbeda mantendría el esquema con Miguel Merentiel y Milton Giménez en la delantera, dejando afuera del once titular a Edinson Cavani, que sigue sin estar al 100% desde lo físico pese a haber convertido ante Tigre.
Con Exequiel Zeballos como desequilibrante por los costados, aprovechando el gran nivel que mantiene el “Changuito”.
El posible once inicial de Boca sería Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
Hoy, el plantel volverá a entrenar y seguramente, Úbeda ordenará algunos trabajos livianos. Luego de la práctica, el técnico dará la lista de los que van a concentral.
