Porcelanatos robados y dos aprehendidos en Berisso

El mediodía en Berisso se vio alterado por un aviso urgente: dos delincuentes habían sido vistos dentro del predio de Cerámicos La Plata, en la zona de 125 y 12. Cuando los móviles llegaron, el encargado del lugar confirmó la sospecha. Los sujetos habían forzado el ingreso y alcanzado a llevarse varias cajas de porcelanato antes de escapar. Con la descripción de las prendas y la dirección en la que huyeron, los patrulleros iniciaron la búsqueda en las inmediaciones.

A pocas cuadras, los agentes detectaron a dos hombres corriendo, que coincidían plenamente con los datos aportados. Fueron interceptados y demorados sin resistencia. Ambos no pudieron justificar su presencia en la zona ni el motivo de la fuga. Entre sus pertenencias y en el trayecto que habían recorrido, la policía halló tres cajas de porcelanatos marca Alberdi, bison pulido color crema, las mismas señaladas como faltantes por el encargado del local.

El traslado a la dependencia permitió avanzar con las actuaciones y reconstruir lo ocurrido. Allí surgió otro dato: ambos sospechosos serían responsables de dos episodios recientes, ocurridos el 12 y el 20 de noviembre, también vinculados a la sustracción de materiales del mismo predio. Los acusados serán presentados en la primera audiencia de este sábado.