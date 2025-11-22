Carrera de bicis solidaria en el Parque Ecológico

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
Mañana, desde las 10, en el Parque Ecológico Municipal se realizará la Carrera de Ciclismo Kids Solidaria, organizada por Nómades Club Ciclista.
La iniciativa, que lleva por lema “Colecta Solidaria: es el momento de ayudar”, busca combinar la tradicional competencia de ciclismo infantil con un gesto de apoyo comunitario. Lo más importante para los participantes es que la carrera es completamente gratuita. Los organizadores invitan a todos los asistentes a sumarse a una gran colecta de donaciones. Los elementos solicitados son zapatillas (en talles del 30 al 42) y ropa para niños (desde el talle 10 al 16) o talles de adulto (M al XXL), siempre que se encuentren en buen estado. Todo será destinado a un hogar infantil de Villa Elisa. De esta manera, Nómades Club Ciclista busca llevar una ayuda tangible y alegría a los niños y niñas que más lo necesitan en la región, haciendo del deporte una herramienta comunitaria.
