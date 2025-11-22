Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
En la comunidad académica de la Universidad y en particular en la Facultad de Ciencias Económicas, produjo un hondo pesar el fallecimiento, a los 83 años, de Luis Scuriatti, profesor extraordinario honorario y exdecano.
La trayectoria de Scuriatti, que se extendió por más de cinco décadas, constituye un capítulo fundamental en la historia de la Facultad de Ciencias Económicas. Desde su ingreso en 1971 como ayudante diplomado, escaló todos los peldaños de la carrera universitaria: fue profesor adjunto, titular, vicedecano, hasta alcanzar el máximo cargo de decano. Su compromiso con la excelencia y la formación profesional fue formalmente reconocido en 2019, cuando la institución le confirió la distinción de Profesor Extraordinario en la categoría Honorario, un testimonio de su aporte a la formación y al desarrollo institucional.
La Facultad remarcó ayer que la impronta de Scuriatti, tanto en lo académico como en su rol directivo, dejó una marca indeleble en el espíritu de la Casa de Estudios. Su labor fue crucial en la formación de incontables generaciones de profesionales.
