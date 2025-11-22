Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

La Ciudad |Fue decano de la facultad de ciencias económicas

Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti

Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti

Luis scuriatti

22 de Noviembre de 2025 | 02:14
Edición impresa

En la comunidad académica de la Universidad y en particular en la Facultad de Ciencias Económicas, produjo un hondo pesar el fallecimiento, a los 83 años, de Luis Scuriatti, profesor extraordinario honorario y exdecano.

La trayectoria de Scuriatti, que se extendió por más de cinco décadas, constituye un capítulo fundamental en la historia de la Facultad de Ciencias Económicas. Desde su ingreso en 1971 como ayudante diplomado, escaló todos los peldaños de la carrera universitaria: fue profesor adjunto, titular, vicedecano, hasta alcanzar el máximo cargo de decano. Su compromiso con la excelencia y la formación profesional fue formalmente reconocido en 2019, cuando la institución le confirió la distinción de Profesor Extraordinario en la categoría Honorario, un testimonio de su aporte a la formación y al desarrollo institucional.

La Facultad remarcó ayer que la impronta de Scuriatti, tanto en lo académico como en su rol directivo, dejó una marca indeleble en el espíritu de la Casa de Estudios. Su labor fue crucial en la formación de incontables generaciones de profesionales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central

En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA

Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
+ Leidas

Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo

Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida

Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate

¿Y si todos piden más estrellas?

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
Últimas noticias de La Ciudad

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso

El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
Policiales
Miedo a plena luz del día: feroz entradera a una jubilada en Olmos
El fin de semana XXL tuvo un arranque accidentado
El ex ministro Jorge D’Onofrio más complicado
Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco
Porcelanatos robados y dos aprehendidos en Berisso
Espectáculos
VIDEO. Música y streaming: La Plata celebró a la juventud
Raúl Lavié cierra la Semana de la Música en el Pasaje Dardo Rocha
“Me soltaron la mano”: apareció Lissa y evidenció la feroz interna de Bandana
Se supo: cuándo será el último día de Yanina Latorre como panelista de “LAM”
“Te caés de soberbio”: tensión en el programa de Moria
Deportes
¿Y si todos piden más estrellas?
El León emprende el viaje a Rosario con dudas
El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe
Úbeda despejó las dudas y confirmó el once titular
Gallardo le da forma al equipo que irá al Cilindro
Información General
VIDEO. El finde toma color: amplio movimiento turístico
El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo
Los números de la suerte del sábado 22 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos
La ANMAT suspendió la producción de un conocido laboratorio de medicamentos de Quilmes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla