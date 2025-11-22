Pago del micro con QR: descuentos de hasta 100% con billeteras virtuales

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
Los usuarios del transporte público en La Plata tienen una oportunidad de ahorro. Gracias a la incorporación de nuevas lectoras en las unidades, los pasajeros pueden abonar el boleto de micro directamente con el celular, escaneando un código QR y utilizando billeteras virtuales o aplicaciones bancarias. Este cambio tecnológico permite acceder a bonificaciones, alcanzando en algunos casos quitas de hasta el 100% del costo del pasaje.
Este ahorro extraordinario se debe a la reconversión progresiva de los micros, que ahora permiten el pago contactless sin necesidad de la tarjeta física. Aunque la implementación avanza y no todas las unidades cuentan con el nuevo sistema, en los casos habilitados los usuarios pueden pagar con el celular mediante tecnología NFC o, en ocasiones, con código QR. El monto del descuento varía según la entidad a través de la cual se paga. Por caso, Mercado Pago ofrece esa bonificación del 100%, con un tope de reintegro de hasta 15.000 pesos.
La confirmación de la vigencia de estas promociones fue dada por una fuente de la empresa local de colectivos, quien afirmó que “ya se pueden hacer los descuentos con QR y con NFC en varios micros de la ciudad ya está este nuevo sistema”.
Para aprovechar esta ventaja, los usuarios deben verificar si su teléfono posee sistema NFC o si la aplicación de su billetera virtual o banco ofrece el reintegro.
