Gallardo le da forma al equipo que irá al Cilindro

River se prepara para los playoffs del Torneo Clausura 2025, en los que se enfrentará a Racing el próximo lunes, desde las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, que contará con público tras el levantamiento de la sanción por parte de Aprevide.
Con el regreso de varios futbolistas, el equipo de Marcelo Gallardo irá en busca de una victoria que le permita seguir soñando con clasificar a la Copa Libertadores 2026.
Habrá cuatro regresos confirmados en el Millonario: Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta cumplieron la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y estarán nuevamente a disposición del Muñeco de cara al partido trascendental ante el Racing de Gustavo Costas.
Además, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda volvieron luego de viajar con sus Selecciones para los amistosos en la última fecha FIFA.
Más allá de volver a contar con ellos, Gallardo aún tiene dudas para el once inicial en el Cilindro y espera por dos jugadores importantes: Facundo Colidio, quien se recupera de un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, y Gonzalo Montiel, al que esperarán hasta último momento tras las molestias que lo dejaron afuera del cruce ante Vélez. Por lo que se supo, Cachete tiene chances de jugar, aunque todo dependerá de cómo responda a las exigencias.
