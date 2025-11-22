Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Política y Economía |Negó rumores

La reacción de Caputo ante la suba del riesgo país

La reacción de Caputo ante la suba del riesgo país

Bessent y Caputo

22 de Noviembre de 2025 | 01:53
Edición impresa

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a desmentir las versiones que atribuían a bancos de Estados Unidos la decisión de descartar un préstamo por USD 20.000 millones para la Argentina, en medio de una suba del riesgo país que lo llevó a su nivel más alto desde fines de octubre.

El rumor había sido difundido por The Wall Street Journal, que informó que JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup analizaban una alternativa más acotada: una línea de crédito de corto plazo por USD 5.000 millones para que el Gobierno afrontara vencimientos de deuda por USD 4.200 millones en enero de 2026. La publicación coincidió con un avance de 5,6% del riesgo país, que sumó 35 puntos y alcanzó los 663 puntos básicos.

A través de su cuenta oficial en X, Caputo rechazó la existencia de gestiones por un auxilio financiero de ese tipo. “Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una operación más con la sola intención de generar confusión”, señaló.

La corrección en los precios de los bonos soberanos tras los trascendidos sobre el replanteo del financiamiento provocó el incremento de la prima de riesgo. Para el oficialismo, una baja del indicador —elaborado por JP Morgan— hacia la zona de los 400 puntos básicos es un objetivo central, con el fin de volver a los mercados voluntarios de crédito y refinanciar los compromisos con bonistas privados programados para comienzos de 2026. La Argentina permanece sin acceso a financiamiento internacional desde 2018.

Según The Wall Street Journal, el plan inicial había sido presentado meses atrás por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, e incluía dos componentes: un intercambio de divisas por USD 20.000 millones con el Tesoro estadounidense y una línea crediticia adicional por el mismo monto aportada por bancos privados. Ambas herramientas buscaban respaldar la estrategia económica del gobierno de Milei.

No obstante, el escenario político se modificó tras las elecciones legislativas de octubre.

LE PUEDE INTERESAR

¿Se destraba el endeudamiento en Provincia? Senadores también convocaron a sesionar

LE PUEDE INTERESAR

Fotomultas y VTV: amplian la denuncia con el exministro D'Onofrio tras el procesamiento y embargo de más de $300 millones

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin tregua: la AFA obliga a Estudiantes a hacerle "el pasillo" a Rosario Central

En fotos | Miles de jóvenes vivieron otra jornada llena de música en Plaza Moreno al ritmo de OLGA

Ducatenzeiler internado de urgencia : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso

Conmoción en La Plata: un hombre apareció muerto en la vereda frente a su casa

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
+ Leidas

Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo

Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida

Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate

El León emprende el viaje a Rosario con dudas

¿Y si todos piden más estrellas?

Piquete al éxodo de una obra en La Hermosura

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso

En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
Últimas noticias de Política y Economía

Chau US$20.000 millones: bancos de EE UU frenan el rescate

Santilli fue recibido por Zamora y acordaron apoyar el Presupuesto

Por qué los gobernadores peronistas avanzan en una estrategia propia y toman distancia del cristinismo

Mauricio Macri insiste e insiste con China
Deportes
¿Y si todos piden más estrellas?
El León emprende el viaje a Rosario con dudas
El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe
Úbeda despejó las dudas y confirmó el once titular
Gallardo le da forma al equipo que irá al Cilindro
Policiales
Miedo a plena luz del día: feroz entradera a una jubilada en Olmos
El fin de semana XXL tuvo un arranque accidentado
El ex ministro Jorge D’Onofrio más complicado
Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco
Porcelanatos robados y dos aprehendidos en Berisso
Espectáculos
VIDEO. Música y streaming: La Plata celebró a la juventud
Raúl Lavié cierra la Semana de la Música en el Pasaje Dardo Rocha
“Me soltaron la mano”: apareció Lissa y evidenció la feroz interna de Bandana
Se supo: cuándo será el último día de Yanina Latorre como panelista de “LAM”
“Te caés de soberbio”: tensión en el programa de Moria
Información General
VIDEO. El finde toma color: amplio movimiento turístico
El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo
Los números de la suerte del sábado 22 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Se fue a hacer un implante dental y murió: hay dos médicos detenidos
La ANMAT suspendió la producción de un conocido laboratorio de medicamentos de Quilmes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla