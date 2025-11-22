La reacción de Caputo ante la suba del riesgo país

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal
En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
En El Nene, siguen los escuentos con Modo: las ofertas para este fin de semana
Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco
El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe
El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores
Santilli fue recibido por Zamora y acordaron apoyar el Presupuesto
La UCR renovará su conducción el 12 de diciembre: quién pica en punta
Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida
Karina Milei y una movida para mostrar poder en la Provincia
Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti
Pago del micro con QR: descuentos de hasta 100% con billeteras virtuales
Actividades: Masones, día del mate, mes de la tradición, concurso literario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a desmentir las versiones que atribuían a bancos de Estados Unidos la decisión de descartar un préstamo por USD 20.000 millones para la Argentina, en medio de una suba del riesgo país que lo llevó a su nivel más alto desde fines de octubre.
El rumor había sido difundido por The Wall Street Journal, que informó que JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup analizaban una alternativa más acotada: una línea de crédito de corto plazo por USD 5.000 millones para que el Gobierno afrontara vencimientos de deuda por USD 4.200 millones en enero de 2026. La publicación coincidió con un avance de 5,6% del riesgo país, que sumó 35 puntos y alcanzó los 663 puntos básicos.
A través de su cuenta oficial en X, Caputo rechazó la existencia de gestiones por un auxilio financiero de ese tipo. “Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una operación más con la sola intención de generar confusión”, señaló.
La corrección en los precios de los bonos soberanos tras los trascendidos sobre el replanteo del financiamiento provocó el incremento de la prima de riesgo. Para el oficialismo, una baja del indicador —elaborado por JP Morgan— hacia la zona de los 400 puntos básicos es un objetivo central, con el fin de volver a los mercados voluntarios de crédito y refinanciar los compromisos con bonistas privados programados para comienzos de 2026. La Argentina permanece sin acceso a financiamiento internacional desde 2018.
Según The Wall Street Journal, el plan inicial había sido presentado meses atrás por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, e incluía dos componentes: un intercambio de divisas por USD 20.000 millones con el Tesoro estadounidense y una línea crediticia adicional por el mismo monto aportada por bancos privados. Ambas herramientas buscaban respaldar la estrategia económica del gobierno de Milei.
No obstante, el escenario político se modificó tras las elecciones legislativas de octubre.
LE PUEDE INTERESAR
¿Se destraba el endeudamiento en Provincia? Senadores también convocaron a sesionar
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí