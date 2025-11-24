Los números de la suerte del lunes 24 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Escuchar esta nota
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 03-52-90. Vencerá mejor a sus adversarios si evita la impaciencia. La vida sentimental progresa lentamente. Salud en repunte.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 38-15-05. En trabajo evite los excesos, actúe con calma y prudencia. Buen día para reconciliación eventual. Discusión con familiares o parientes.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 18-09-79. No todo resultará según sus deseos y deberá aceptar ciertos riesgos. Vida sentimental en lo que es presente y futuro muy afortunada.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 38-90-11. En actividades laborales, la suerte facilitará todos sus esfuerzos. Su comprensión puede ayudar a un ser querido en desgracia.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 12-07-61. La defensa de sus intereses podría dañar provisoriamente su independencia. Entendimiento muy positivo con el sexo opuesto.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 22-14-01. Dé rienda suelta a su espíritu de empresa, pero sea más lúcido con sus intereses. No exija más de lo que puede dar su pareja de amor.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 70-11-46. No se contente con las improvisaciones de última hora. Saque provecho a las oportunidades actuales. En amor sea paciente y espere.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 58-07-13. Negocio u operación económica que le depara ganancias inesperadas. Grandes novedades sentimentales planteadas con poco tacto por su pareja. No discuta.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 10-31-20. Día beneficioso para sus intereses materiales. Sea muy diplomático con sus superiores. No deje que su corazón domine a su razón. Actitudes hostiles con su pareja.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 01-36-41. En sus ocupaciones, ambiente irritante. Reaccione con calma ante las pequeñas injusticias. La perseverancia tendrá su recompensa amorosa.
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 56-24-87. En sus labores quedan obstáculos económicos. Posible acuerdo con el sexo opuesto. Nervios.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 18-25-39. Todo lo que sea papeles y documentos se vuelca a su favor. Procure no jugar demasiado en algo tan serio como el amor. Ordene sus ideas y proceda adecuadamente.
