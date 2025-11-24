Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |SE DISPARA LA MOROSIDAD EN EL PAÍS

Deudas personales: aumentaron un 75% en un año

La deuda que acumulan más de 6 millones de argentinos con bancos, tarjetas y billeteras alcanza ya en promedio los $5,6 millones por persona, según el BCRA

Deudas personales: aumentaron un 75% en un año
24 de Noviembre de 2025 | 02:17
Edición impresa

La deuda que contraen los clientes con bancos y entidades no bancarias -billeteras virtuales, tarjetas de consumo, cadenas de supermercados, entre otras- aumentaron un 75% en el último año y ya superan los 5 millones de pesos por persona. Así lo muestra el informe sobre Prestadores No Financieros de Crédito que publica el Banco Central.

Como indica el reporte, el universo de quienes se encuentran endeudados abarca a un total de 6.200.000 que adeudan en promedio $5,6 millones entre entidades financieras y el resto de las billeteras.

La cifra adeudada aumentó un 75% con respecto al año pasado la cantidad adeuda por persona, al haber pasado de $3.200.000 a más de $5.600.000 millones por cliente.

Del promedio por cliente bancario, los saldos pendientes son por $4,4 millones y a eso se le suma las deudas que contraen con las entidades no bancarias que asciende a $1,2 millones.

El informe del BCRA detalla que en Argentina, por fuera del sistema bancario tradicional, hay 542 empresas que dan créditos a personas. En total, otorgaron alrededor de $11 billones y creció 144% interanual en préstamos personales y 53% mediante tarjetas de crédito.

La morosidad entre las entidades bancarias y no bancarias también subió (8,6%) y se posiciona como el “valor que más duplica la tasa registrada en enero”, según detalló el organismo nacional.

LE PUEDE INTERESAR

Emotivo retorno de la Fragata Libertad

LE PUEDE INTERESAR

La cumbre del clima cerró sin un acuerdo sustancial

Si se toman en cuenta sólo las deudas no bancarias, el atraso en los pagos tiene actualmente una demora mayor: los préstamos personales hechos por fintech, entre otras crediticias no bancarias, presentan un nivel del 20%.

Con respecto a las billeteras virtuales, la tasa de impago cae al 18% y se expande más en la compra de electrodomésticos, siendo del 27% según lo informado por el Banco Central.

“El aumento de esta porción de la cartera sugiere un deterioro adicional en la calidad crediticia, independiente del captado por el indicador tradicional de irregularidad, y plantea el riesgo de un posible incremento futuro”, señalaron desde el organismo.

El otro problema se encuentra en las tasas de interés y sus aumentos. La Tasa Nominal Anual (TNA) de los préstamos personales otorgados por entidades crediticias no bancarias ascendió al 129%. En julio, la inflación contra el mismo mes del 2024 fue del 36,6%, mientras que el costo de mantenimiento de las tarjetas de crédito fue del 92%.

Sin embargo, el Banco Central comenzó a distender las tasas y el jueves pasado efectuó una baja del 22% al 20% en la tasa de interés de referencia, la cual paga la autoridad monetaria cuando los bancos le piden dinero o le depositan el dinero excedente de la operación diaria.

El objetivo es que los bancos tradicionales otorguen créditos a un menor costo, siendo más accesible para las personas, e implementar a su vez una política monetaria expansiva.

 

En números

❑ Deuda promedio por persona: $5,6 millones.

❑ Cantidad de personas endeudadas: 6,2 millones

❑ Composición de la deuda: $4,4 millones corresponden al sistema bancario y $1,2 millones a entidades no bancarias.

❑ Aumento de la morosidad: la irregularidad total trepó al 8,6%, mientras que en fintech llega al 20% y en compras de electrodomésticos al 27%.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia

VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV

Estudiantes recupera un jugador y espera novedades por Carrillo

A modo de homenaje, una escuela cambia de nombre
Últimas noticias de Información General

Emotivo retorno de la Fragata Libertad

La cumbre del clima cerró sin un acuerdo sustancial

La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires

Las inundaciones provocan graves daños en la Provincia
Espectáculos
Vuelve la “Antología”: Los Beatles, nostalgia inagotable
Xipolitakis vs. Mirtha: “No quiero saber nada”
El drama de Donald Glover: reveló que sufrió un derrame cerebral
Elogios desde lo alto: el nuevo disco de Rosalía se escucha en el Vaticano
La Mona recordó la noche en la que casi no la cuenta
Deportes
VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final
Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia
Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?
Fue, ganó, se clasificó y se volvió a La Plata feliz pero sin declaraciones
VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial
La Ciudad
El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado
El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre
Platenses premiadas en eficiencia energética
Los alcances del feriado nacional
Boom de camionetas: alertan por su impacto en las ciudades
Policiales
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
Meridiano V, un barrio golpeado por los robos
Tenía una condicional, chocó alcoholizado y quedó detenido
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla