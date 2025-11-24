Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |EL BUQUE ESCUELA COMPLETÓ SU 53° VIAJE DE INSTRUCCIÓN

Emotivo retorno de la Fragata Libertad

En su travesía recorrió 10 puertos internacionales en 169 días

24 de Noviembre de 2025 | 02:16
Edición impresa

La Fragata ARA Libertad, el emblemático buque escuela de la Armada Argentina, amarró ayer a las 10 en el Puerto de Buenos Aires poniendo así punto final a su 53° viaje de instrucción.

La histórica travesía se extendió por 169 días de navegación y cubrió una imponente circunnavegación de 39.700 kilómetros, incluyendo la visita a 10 puertos internacionales.

Familiares, ex marinos, autoridades militares y civiles, y cientos de curiosos se congregaron desde temprano en el puerto para recibir a la embarcación, que arribó escoltada por buques menores y bajo un cielo despejado.

La Fragata había zarpado el 7 de junio último con una tripulación de 270 tripulantes, incluyendo 51 guardiamarinas en comisión, quienes durante los casi seis meses de navegación pusieron en práctica conocimientos clave de su formación.

El itinerario incluyó recaladas en puertos de Brasil, España, Noruega, Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana.

El reencuentro de la tripulación con sus seres queridos estuvo cargado de una profunda emoción, traducida en abrazos, lágrimas y banderas.

Las familias aguardaron en el muelle con carteles mientras la banda de música de la Armada acompañó la ceremonia. Las historias de reencuentro se repitieron a lo largo de la dársena.

La nave, que permanecerá en el puerto para actividades y mantenimiento, ya tiene previsto su próximo viaje para 2026.

 

