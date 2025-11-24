Quién es Flavia Terigi, elegida por Kicillof para estar al frente de Educación

La designada directora General de Cultura y Educación bonaerense Flavia Terigi es pedagoga egresada de la Universidad de Buenos Aires.

Cuenta con un magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), realizó un doctorado en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y es profesora para la Enseñanza Primaria, en Escuela Normal Superior N°10 de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde agosto de 2022 se desempeña como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e integrante el Consejo Nacional

de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley Nº26.206), como representante del campo académico.