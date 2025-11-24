Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Flavia Terigi será quien reemplace a Alberto Sileoni

Kicillof cambia a su ministro de Educación: el comunicado de la Provincia
24 de Noviembre de 2025 | 12:28

El gobernador Axel Kicillof confirmó un cambio en su gabinete al anunciar que Flavia Terigi será la nueva directora General de Cultura y Educación bonaerense, en reemplazo de Alberto Sileoni.

A través de un breve comunicado, desde Gobernación se informó que Kicillof enviará "el miércoles 26 de noviembre el pliego a la Legislatura bonaerense para la designación de Flavia Terigi" en lugar de Sileoni "quien dejará su cargo por razones personales".

Y agrega declaraciones de Sileoni en las que agradece a Kicillof "la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno. Transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura han sido algunas de las prioridades en estos años de trabajo”.

“Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias”, concluye el texto, en el que se aclara que Sileoni "seguirá acompañando al gobernador Axel Kicillof desde otros espacios".

