Kicillof cambia a su ministro de Educación: el comunicado de la Provincia

El gobernador Axel Kicillof confirmó un cambio en su gabinete al anunciar que Flavia Terigi será la nueva directora General de Cultura y Educación bonaerense, en reemplazo de Alberto Sileoni.

A través de un breve comunicado, desde Gobernación se informó que Kicillof enviará "el miércoles 26 de noviembre el pliego a la Legislatura bonaerense para la designación de Flavia Terigi" en lugar de Sileoni "quien dejará su cargo por razones personales".

Y agrega declaraciones de Sileoni en las que agradece a Kicillof "la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno. Transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura han sido algunas de las prioridades en estos años de trabajo”.

“Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias”, concluye el texto, en el que se aclara que Sileoni "seguirá acompañando al gobernador Axel Kicillof desde otros espacios".