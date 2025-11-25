Habló la víctima de Diego “Demonio” García: “Un violador menos en la calle”
Habló la víctima de Diego “Demonio” García: “Un violador menos en la calle”
Escuchar esta nota
La víctima de Diego “Demonio” García, condenado este martes a 6 años y 8 meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal, habló tras el fallo que el futbolista deberá cumplir con domiciliaria. La joven fue atacada durante una fiesta en una quinta de Abasto en 2021.
El juez Ezequiel Medrano informó el veredicto en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) nº4. La querella y la fiscalía habían pedido una pena mayor a la concedida, de entre 8 y 10 años.
Diego García fue detenido inmediatamente tras conocerse el fallo y se descompensó, desmayándose en la sala pero fue asistido y se continuó con el proceso, por lo que se lo trasladó a una dependencia policial.
La joven denunciante compartió un mensaje en sus historias de Instagram tras la condena a su abusador: “Hoy tuve justicia”. El alivio por la pena llega en un día especial como lo es este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
“Estoy cansada y todavía no caigo en la importancia de todo esto, porque dentro mío sigo trabajando para poder salir adelante. Gracias por no dejarme sola, mis amistades y mi familia fueron un gran sostén durante todo este tiempo”, escribió la denunciante.
“Sufrí mucho como también luché. Hoy mi historia de terror se vuelve un mensaje. Quién hace el mal, tarde o temprano, siempre paga. No más impunidad. Basta de abusos, basta de violencia. Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha”, continuó.
Y cerró: “Sigo firme y fiel a mis principios, que parte todos desde el amor. Hoy puedo decir que una parte de todo esto ya terminó. Y que mi verdad nunca perdió poder”.
