Caputo se reunió con representantes de empresas británicas y anticipó que el 2026 “será un año espectacular”

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo hoy una reunión con representantes de firmas británicas que operan en la Argentina y aseguró que el próximo año “será espectacular”. En el marco del encuentro, el funcionario sentenció su optimismo por el 2026 debido a que se está dando una “convergencia de factores políticos, económicos y sociales muy positivos”.

Caputo también se refirió a las leyes que enviará el Ejecutivo al Congreso, en el marco de las sesiones extraordinarias que se realizarán a fin de año. En ese sentido, el funcionario indicó que esos proyectos actuarán como “señal” de que el Gobierno seguirá por el rumbo de orden macroeconómico y rebaja de impuestos.

Detalladamente, hizo hincapié en la reforma laboral y el proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal. Sostuvo que las propuestas legislativas permitirán “incentivar la formalización y generar más empleo”.

En la misma línea, destacó que se fomentará el desarrollo del mercado de capitales y afirmó que el crecimiento de los países se produce “a través del crédito”. Por otro lado, aseguró que la competitividad no depende de un dólar alto, sino que es consecuencia de la baja de impuestos.

“Por eso es tan importante seguir creciendo para poder devolverle el crecimiento a las empresas y a la gente a través de la baja de impuestos”, añadió. El titular del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por su viceministro José Luis Daza y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Por su parte, Daza se refirió a las elecciones legislativas de octubre, donde La Libertad Avanza se proclamó ganador a nivel nacional, y manifestó que se está registrando “una aceleración de proyectos de inversión”. “Estos proyectos son muy definitorios y pueden acelerar los procesos expansivos de crecimiento”, señaló el segundo de Caputo. También lo atribuyó al apoyo del programa económico del Gobierno.

En tanto, Lavigne brindó precisiones en relación a la situación del comercio internacional entre la Argentina y el Reino Unido. Explicó, además, que las medidas implementadas por el Ejecutivo permitieron generar previsibilidad y transparentar las operaciones del intercambio comercial entre los países.

Del lado de los representantes británicos valoraron positivamente la rebaja de impuestos nacionales y plantearon que aún existe una gran presión fiscal por parte de provincias y municipios que aplican tributos distorsivos a las empresas. En este sentido, manifestaron que estos impuestos perjudican a las empresas y le quitan competitividad a la economía.

Estuvieron presentes representantes de CePu; Terminal Zárate; BritCham; Steplix; Lake Resources; John Crane; Banco Galicia; British Airways; Diageo; BAT; G4S; BMW Mini; Bruchou; Beccar Varela; AstraZeneca; PUENTE; Schroders; Harbour Energy; Hospital Británico; MSU Energy; SMS; Río Tinto; EY; Haleon; WTW; Firts Capital Advisors; Pan American Energy; y la Embajada Británica Argentina.