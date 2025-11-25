Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |EL PRÓXIMO SÁBADO SE VOTA EN GIMNASIA

Cuatro listas en juego: cómo están integradas

Se oficializaron las listas. Anacleto, Onofri, Patiño y Medina van por la presidencia. Las últimas tres están observadas

Cuatro listas en juego: cómo están integradas

El pròximo partido de Gimnasia será con nuevo presidente

25 de Noviembre de 2025 | 03:02
Edición impresa

Con nombres conocidos y cambios de última hora fueron oficializadas las listas que competirán el sábado 29 en la renovación total de autoridades de Gimnasia. Carlos Anacleto, Daniel Onofri, Diego Patiño Chaumeil y Edgardo Medina competirán por el sillón presidencial en la sucesión de Mariano Cowen. Las últimas tres fueron observadas en algunos candidatos y tienen tiempo hasta hoy para subsanarlas.

Arriba Gimnasia postula a Daniel Onofri como cabeza con Manuel Mansanta, Emelina Molinari y Fabricio Gliemmo como candidatos a vicepresidentes, todos ellos con pasado en el club durante la gestión del expresidente entre 2013 y 2016. La primera vocal es Silvina Bayo, hija de Daniel, exfutbolista del club.

Usina Tripera postula a Carlos Anacleto, acompañado en las vicepresidencias por Ezequiel Ibáñez, Ricardo Casal y Josefina Gaskin, hija de Carlos, candidato a presidente en los 2000.

Unir a Gimnasia tuvo que rearmarse contra reloj ante la decisión de Emanuel Di Loretto de no participar de los comicios. Así, Diego Patiño Chaumeil es el candidato a presidente acompañado por Juan Ignacio Barraza, Gastón Di Bella y Sebastián Gubia. Graciela Delmar, hija de Cacho, resalta en el Jurado de Honor.

La primera lista presentada había sido la de Gimnasia Somos Todos, que ayer modificó nombres por algunas irregularidades. Encabeza la nómina Edgardo Medina (Toto Pueblo) acompañado por el exfutbolista Javier Novarini, Luis Rey y Marcelo San Pablo.

La elección será el sábado 29 de 9 a 19 en la sede social. Los socios deben tener 3 años de antigüedad consecutivos para poder votar, estar al corriente con la tesorería y deben acreditar identidad mediante DNI físico.

ARRIBA GIMNASIA

Presidente: Daniel Onofri. Vice 1º: Manuel Mansanta. Vice 2º: Emelina Molinari. Vice 3º Fabricio Gliemmo.

1º Vocal Titular: Silvina Bayo.2º: Damián Marinoni 3º: Rodrigo Ventura.4º: Lucas Langoni. 5º: Juan Basílico. 6º: Franco Mella. 7º: Ernesto Caviglioni. 8º: Federico Wenger. 9º: Juan P. Casamiquela. 10º: Valentín Armelino. 11º: Pamela Barrios. 12º: Rafael Di Francesco. 13º: Oscar Blanco.

1º Vocal Suplente: Reynaldo Onofri. 2º: Santiago López Akimenco. 3º: Augusto Caviglioni. 4º: Julio Morel. 5º: Juan Díaz. 6º: Juan Turi. 7º: Gastón Gómez.

1º Revisor de Cuentas Titular: Facundo Botto. 2º: Angel Pietrosimone. 3º: Miguel Parisi. 1º Revisor de Cuentas Suplente: Alejandro Loudet. 2º: José Valenti. 1º Jurado de Honor Titular: Daniel Figari. 2º: Norberto Sannafranco. 3º: José Luis Mainetti. 4º: Santiago Dalto. 5º: Alberto Alba. 1º Jurado de Honor Suplente: Germán Casamiquela. 2º: Rodolfo Rocca.

USINA TRIPERA

Presidente: Carlos Anacleto. Vice 1º: Guillermo Ibañez. Vice 2º: Ricardo Casal. Vice 3º Josefina Gaskin.

1º Vocal Titular: Ramiro Geneyro. 2º: Pablo Storino. 3º: Alberto Altuve. 4º: Jorge Chambó. 5º: Ignacio De Nicola. 6º: Melina Mallamace. 7º: Roberto Martini. 8º: Mariano San Martín. 9º: Sergio Lamoglie. 10º: Nahuel Conti. 11º: Oscar Fernandez Vilar. 12º: Martín Miranda. 13º: Eduardo Achilli Lucas.

1º Vocal Suplente: Javier Stazzone. 2º: Miguel Dueñas Bietti. 3º: Jose Ortiz. 4º: Carlos Ochoa. 5º: Federico Zingoni. 6º: Juan Anacleto. 7º: German Bruno.

1º Revisor de Cuentas Titular: Adrian Lambolla. 2º: Martin Napolitano. 3º: Hernán Vicente. 1º Revisor de Cuentas Suplente: Miguel Tagliaferro. 2º: Laura Durso. 1º Jurado de Honor Titular: Leandro Rubio. 2º: Daniel Galli. 3º: Nora Duymovich. 4º: Carlos Altuve. 5º: Gabriel Simiele. 1º Jurado de Honor Suplente: Gabriel Azzurro. 2º: Ignacio Formig.

 

Los comicios se realizarán en el Polideportivo de la calle 4 de 9 a 19 horas

 

UNIR A GIMNASIA

Presidente: Diego Julián Patiño Chaumeil. Vice 1: Juan Larraza. Vice 2: Gastón Di Bella. Vice 3º: Sebastián Gubia.

1º Vocal Titular: Alejandro Castellanos. 2º: Rafael Gamarra. 3º: María Bartoli. 4º: Juan Di Maio. 5º: Diego Piancazzo. 6º: Rocío Anabella Bartoli. 7º: Marcelo Escalada. 8º: María Mc Coubrey. 9º: Esteban Caballero. 10º: Juan Tomás. 11º: Alejandro Astorgano. 12º: Eugenia López Puchulu. 13º: Damián Mosetto.

1º Vocal Suplente: Osvaldo Petricca. 2º: Mariano Zorzoli. 3º: Leandro Soncini. 4º: Francisco Verdugo. 5º: Javier Garcia. 6º: Sergio Sánchez. 7º: Alfredo Polverelli.

1º Revisor de Cuentas Titular: Diego Rodríguez. 2º: Juan Pablo Odera. 3º: Mariano G. Refojo. 1º Revisor de Cuentas Suplente: Henry Stegmayer. 2º: Pablo Furlán.

1º Jurado de Honor Titular: Aníbal Vicente. 2º: Jorge Jones. 3º: Jorge Gago. 4º: Néstor Morelli. 5º: Graciel Delmar. 1º Jurado de Honor Suplente: Germán Mozzilli. 2º: Martín Gerardo Bertolot.

GIMNASIA SOMOS TODOS

Presidente: Edgardo Medina. Vice 1°: Javier Novarini. Vice 2°: Luis Rey. Vice 3°: Marcelo San Pablo.

1° Vocal Titular: Sandra Testa. 2°: Luis Ghizzoni . 3°: Pablo Koller. 4°: Agustina Enrique. 5°: Martín Abbate. 6°: Verónica Chaparro. 7°: Simón Bravo. 8°: Guillermo Roldán. 9°: Sebastián Praderio. 10°: Roxana Bertini. 11°: Sergio Broglio. 12°: Isaac Bilbao. 13°: Lautaro Pra.

1° Vocal Suplente: Leandro Praderio. 2°: Ornella Occhipinti. 3°: Luana Díaz. 4°: Karen Gialleonardo. 5°: Honorio Sánchez. 6°: Estéfano Doricelli. 7°: María Formigo.

1° Revisor de Cuentas Titular: Pablo Novarini. 2°: Sergio Cañas. 3°: Susana Luján. 1° Revisor de Cuentas Suplente: Facundo Díaz. 2°: Amorina Insúa. 1° Jurado de Honor Titular: Gonzalo Agui. rre. 2°: Carlos Kaufmann. 3°: Sergio Occhipinti. 4°: Mario Testori. 5°: Leandro De La Orden. 1° Jurado de Honor Suplente: Alan Koller. 2°: Alberto Pra Gaggero.

