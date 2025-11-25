Jornada gratuita en el Colegio de Médicos sobre tumores cutáneos

Mañana se realizará la Jornada de Tumores Cutáneos, una actividad gratuita destinada a profesionales de la salud que tendrá lugar entre las 8.30 y las 15 en el Colegio Médico Distrito I (51 entre 9 y 10. El encuentro reunirá a distintos profesionales en una instancia de actualización sobre los avances más recientes en diagnóstico, prevención y tratamiento de lesiones malignas de la piel.

La propuesta es organizada por la Dra. María Fernanda Romero Gauna, especialista en cirugía plástica y reparadora, y el Dr. Ezequiel Pérez, oncólogo clínico.