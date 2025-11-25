En el último latido: Racing eliminó a River con un gol agónico

Racing derrotó 3-2 a River en un partido electrizante y se quedó con el pase a los cuartos de final del torneo

Con el último suspiro, Racing le ganó 3-2 a River en un partido con todas las letras, y con un final no apto para cardíacos. La Academia se tomó revancha y está en los cuartos de final del Clausura. Ahora espera por Lanús o Tigre.

El encuentro comenzó a la altura de un clásico, pero con un Racing más intenso y decidido. Aprovechó la potencia con la que salió a la cancha para golpear primero, y en tan solo 4 minutos de juego se puso en ventaja con un cabezazo frontal de Santiago Solari, que dejó sin reflejos a Franco Armani, tras un centró exquisito de Gabriel Rojas al área. Cabe mencionar, que el gol tardó en ser convalidado, luego de un supuesto fuera de juego.

Con el gol tempranero, River dio indicios de falencias defensivas las cuales estuvieron durante todo el primer tiempo, y que a su vez, afectaron el rendimiento natural del equipo, quedando descolocado. El Millonario tardó en entrar en acción, recién llegada la primera media hora de juego tuvo algunos ataques de peligro.

En este sentido, encontró su capacidad creativa, aunque siempre se chocó ante un Facundo Cambeses bien posicionado, que tuvo una gran primera actuación. En el final River estuvo más activo, tras la merma actitudinal de los dirigidos por Costas, aunque con falló en el toque final.

En el complemento, ambos mostraron un juego espejo, con pelotas largas para Maravilla y Salas respectivamente, que terminaron sin gravitar. Gallardo lo notó y metió mano en el equipo, con los ingresos de Quintero, Subiabre y Galoppo, que le cambiaron la cara al equipo, tanto que en 2 minutos, el juvenil empardó el resultado, y el colombiano dio vuelta el marcador con un gol a los Juanfer, desde fuera del área.

Pero sin quedarse atrás, Costas hizo lo propio con Fernández y Vergara y cosechó sus frutos, llegando al empate, con el gol en contra de Martínez Quarta tras el disparo de Toto. La igualdad fue un baldazo de agua fría para River.

Con el transcurso de la noche, el partido se volvió a encender y se hizo de ida y vuelta. En este sentido, cuando todo indicaba que el ganador se iba a definir en el alargue, Racing aprovechó un mal despeje defensivo de River dentro del área, y entre tapadas, empujones y el palo, Martirena y Maravilla conectaron la pelota desde el aire para marcar el gol del triunfo, teniendo en cuenta que Armani había quedado en el piso tras una atajada, generando así la locura de todos los hinchas presentes y del propio DT que ingresó al campo de juego para festejar con los suyos. A pesar de todo, el gol se lo dieron al lateral.

De esta forma, el conjunto de Avellaneda se quedó con el clásico y la clasificación a cuartos, en el tiro del final, cerrando el año futbolístico de River, que en el análisis final fue negativo.