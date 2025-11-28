Costas chicaneó al Millonario y al Rojo: “Ellos ya están de vacaciones”

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
Las expensas de diciembre subirán hasta un 35 por ciento en la Ciudad
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
Caputo defendió el valor del dólar y lo justificó con las exportaciones
El Gobierno le baja el tono a las críticas desde la CGT por la reforma laboral
El Concejo aprobó el Presupuesto 2026, la ordenanza Fiscal y el pliego de los micros
Fuerte suba de las acciones, mientras que el dólar se durmió una siesta
Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas
El veranito le abre paso a un fin de semana en el que dominarán las lluvias
La Biblioteca Central realizará un club de lectura para chicos de 14 a 20 años
Una platense preside la Confederación Farmacéutica Argentina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Gustavo Costas se caracteriza por lanzar frases picantes contra los rivales de toda la vida. El DT de Racing, que disputará los cuartos de final del Clausura ante Tigre, volvió a redoblar la apuesta y chicaneó a Independiente y River por sus presentes, luego de que ambos queden eliminados de todo.
En diálogo con la prensa, Costas elogió el momento de Racing y aprovechó para lanzarles un palio al Rojo y al Millonario: “Estamos en un equipo grande y hoy estamos en un momento que no nos pasó nunca. Sin cargar a nadie, hoy River e Independiente están de vacaciones, cuando toda la vida nos había pasado a nosotros”.
Además dijo que el objetivo de la Academia es salir campeón: “Lo único en lo que estoy pensando es en que Racing gane este campeonato. “Pero no podemos quedarnos con el partido del otro día, histórico, hay que dar vuelta la página. Ahora nos toca un partido difícil, como todos, contra Tigre en nueva cancha, pero tenemos que ir por el campeonato”
Además dejó en claro que le encantaría contar con los campeones del mundo, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez: “A De Paul y a Lautaro ya se los dije, que tienen que venir y que no se hagan los bolu… Ya está, llegó el momento, los necesitamos”. Costas reconoció que cada mercado de pases reaviva la esperanza de repatriar a los dos campeones del mundo y admitió que él mismo se encarga de mantener viva esa expectativa que ilusiona mucho puertas adentro”.
Gustavo Costas recibió una buena noticia en las últimas horas, ya que Franco Pardo recibió el alta y entrenó a la par de sus compañeros, por lo que podrá ser alternativa para el próximo lunes ante Tigre.
Por su parte, el DT espera por la evolución de Juan Nardoni, quien sufrió un fuerte golpe en el choque ante River. Lo mismo sucede con Duván Vergara, quien arrastra un golpe en el tobillo desde el partido ante Newell’s. Sin embargo, ambos jugadores estarían frente al Matador.
LE PUEDE INTERESAR
El Xeneize se adueñó del Superclásico de Reserva
LE PUEDE INTERESAR
Portugal se adjudicó el Mundial Juvenil Sub 17
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí