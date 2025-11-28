Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |El dt de racing además pidió que pronto vuelvan de paul y lautaro martínez

Costas chicaneó al Millonario y al Rojo: “Ellos ya están de vacaciones”

Costas chicaneó al Millonario y al Rojo: “Ellos ya están de vacaciones”
28 de Noviembre de 2025 | 02:19
Edición impresa

Gustavo Costas se caracteriza por lanzar frases picantes contra los rivales de toda la vida. El DT de Racing, que disputará los cuartos de final del Clausura ante Tigre, volvió a redoblar la apuesta y chicaneó a Independiente y River por sus presentes, luego de que ambos queden eliminados de todo.

En diálogo con la prensa, Costas elogió el momento de Racing y aprovechó para lanzarles un palio al Rojo y al Millonario: “Estamos en un equipo grande y hoy estamos en un momento que no nos pasó nunca. Sin cargar a nadie, hoy River e Independiente están de vacaciones, cuando toda la vida nos había pasado a nosotros”.

Además dijo que el objetivo de la Academia es salir campeón: “Lo único en lo que estoy pensando es en que Racing gane este campeonato. “Pero no podemos quedarnos con el partido del otro día, histórico, hay que dar vuelta la página. Ahora nos toca un partido difícil, como todos, contra Tigre en nueva cancha, pero tenemos que ir por el campeonato”

Además dejó en claro que le encantaría contar con los campeones del mundo, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez: “A De Paul y a Lautaro ya se los dije, que tienen que venir y que no se hagan los bolu… Ya está, llegó el momento, los necesitamos”. Costas reconoció que cada mercado de pases reaviva la esperanza de repatriar a los dos campeones del mundo y admitió que él mismo se encarga de mantener viva esa expectativa que ilusiona mucho puertas adentro”.

RECUPERA A PARDO

Gustavo Costas recibió una buena noticia en las últimas horas, ya que Franco Pardo recibió el alta y entrenó a la par de sus compañeros, por lo que podrá ser alternativa para el próximo lunes ante Tigre.

Por su parte, el DT espera por la evolución de Juan Nardoni, quien sufrió un fuerte golpe en el choque ante River. Lo mismo sucede con Duván Vergara, quien arrastra un golpe en el tobillo desde el partido ante Newell’s. Sin embargo, ambos jugadores estarían frente al Matador.

