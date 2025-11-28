Portugal se adjudicó el Mundial Juvenil Sub 17

La selección de Portugal se coronó campeona del Mundial Sub 17 de fútbol celebrado en Qatar al ganarle por 1 a 0 a Austria en la final disputada en el estadio Khalifa International.

El delantero del Benfica Anísio Cabral, a los 32 minutos del primer tiempo, fue el autor del único tanto del partido.

Los dirigidos por Hélio Sousa supieron aguantar bien el resultado en el segunda mitad y hasta el final del encuentro para quedarse con la gloria en el torneo juvenil disputado en Qatar.

De esta manera, los ‘Lusos’ obtuvieron el primer Mundial Sub 17 en su historia, pero no el único, ya que ganaron en la categoría Sub 20 de 1989 y 1991.

El encuentro empezó con intensidad. Antes del primer cuarto de hora, el árbitro anuló un gol de Duarte Cunha por falta sobre Hofman tras una mala salida.

Austria respondió de inmediato con un remate de Moser que Furtado bloqueó de forma decisiva, seguido por un mano a mano que Romário Cunha desactivó ante Deshishku.

Ese impacto inicial sacudió a Portugal y empujó al equipo hacia adelante. Duarte Cunha se adueñó del sector derecho, abrió caminos y, tras una combinación con Mateus Mide pasada la media hora, asistió a Cabral, que definió en el segundo palo y celebró su séptimo tanto en el certamen tras la revisión del VAR.

Austria acusó el golpe y casi no volvió a amenazar en la primera parte. Recién cerca del minuto 40, Weinhandl probó desde lejos con un disparo alto.

Sin embargo, los austríacos ajustaron tras el descanso y pasaron a dominar, estableciéndose en campo rival y presionando a Portugal con una serie de remates de Deshishku, Jozepovic y Markovic.

La situación se volvió crítica para los lusos cuando un cabezazo de Ndukwe terminó en una mano que dejó la jugada viva y el recién ingresado Daniel Frauscher remató dentro del área.

La pelota superó a Romário Cunha, que sólo atinó a seguir la trayectoria con la mirada, y rebotó en el palo. Fue el momento más claro del partido para Austria y el punto de quiebre definitivo.