El Xeneize se adueñó del Superclásico de Reserva

En el predio de Ezeiza, la Reserva de Boca derrotó 2-0 a River como local y avanzó a la final del Torneo Proyección, donde será rival de Gimnasia el próximo miércoles en el estadio Florencio Sola. El Xeneize fue superior y encontró la efectividad en el segundo tiempo, gracias a un doblete de Iker Zufiaurre.
En el primer tiempo, el Xeneize tuvo las mejores situaciones, pero falló por problemas en la definición y también por la buena labor del arquero Beltrán. El Millonario inquietó también con algunas chances claras, donde se destacó una de Ruberto.
En el complemento, el Xeneize lo buscó con mucho juego por las bandas, pero siguió errático a la hora de la definición. El ingreso de Iker Zufiaurre cambió el partido, ya que fue el que logró abrir el marcador.
A los 30 minutos, luego de un buen centro desde la izquierda, convirtió el 1-0 con un gran cabezazo, donde el arquero no pudo hacer nada.
Con un juego más directo y poca precisión, River lo fue a buscar pero sin inquietar. Y en un contragolpe, Boca lo liquidó: a los 47 minutos, Zufiaurre recibió la pelota en el corazón del área en completa soledad, para acomodarse y definir el 2-0 con una exquisito tanto.
De esta forma, Boca se adueñó del Superclásico de la Reserva, como ocurrió semanas atrás con el de Primera División. De esta forma, buscará sumar una nueva estrella en la divisional, donde tendrá que enfrentar al Lobo el próximo miércoles, en cancha de Banfield. Buscará volver a coronarse después de tres años.
Boca (2): Brey; Gorosito, Herrera, Mendía, Satas; Dalmasso, Calegari, Aranda; Payal; Flores y Simoni. DT: Mariano Herrón.
River (0): Beltrán; Obregón, Giménez, González, Baju; Meza, De la Cuesta, Jaime, pereyra; Rubero y Freitas. DT: Sergio Escudero.
Goles: ST. 30´y 47´ Iker Zufiaurre (B).
Árbitro: Manuel Prieto.
Estadio: Boca Predio.
