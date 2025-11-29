La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos

Irradiando alegría, emocionado de corazón, La Mona Jiménez regaló un show ayer en el Salón Dorado de la Municipalidad cuando el “vice intendente” de La Plata Julio Alak le dio a él, el “intendente por un rato”, el título de Visitante Ilustre y, de paso, la Llave de la Ciudad.

Hubo aplausos, cantos y el clásico “Soy Jiménez, yo soy...” para recibir, pasadas las nueve de la mañana, a uno de los artistas populares más convocantes de la actualidad. La doble distinción le llegó en el marco de su regreso a la Ciudad debido al show que ofrecerá esta noche en el Estadio Único en donde ofrecerá “El baile más grande del universo” con el que cerrará su año artístico y, además, volverá a los escenarios bonaerenses tras un último show en Tigre antes de la pandemia.

Mientras Alak pronunciaba su discurso, en el que celebró los logros “de un artista que ha trascendido fronteras y que no solo hizo bailar a todo el país sino que con su música fue construyendo identidad, pertenencia y memoria colectiva”, según lo elogió, La Mona hizo un show de gestos, entre muestras de agradecimiento y emoción, siempre, con humor.

Con franciscanas negras y medias blancas, pantalones anchos, un blazer mitad negro y mitad jean y con su típica melena rizada, lentes oscuros y muchos brillos colgando, La Mona avisó: “Me voy a desmayar, me voy a desmayar de la alegría. Estoy realmente feliz y contento”.

Claro que sabía que las distinciones habían tenido, semanas atrás, otro destinatario con el que se comparó: “Sé que le entregaron este premio a Johnny Depp, pero él vive en el exterior, y si me quiere quitar la Llave, va a tener que venir con sus barcos de pirata”, bromeó el ídolo del cuarteto cordobés.

“Me está temblando el corazón”, dijo luego La Mona, que sorprendió al revelar que él quiso venir especialmente al Único, “donde cantó una persona que siempre admiré, y nunca tuve la oportunidad de conocerlo y abrazarlo: el Indio Solari. Yo le dije a mi hijo ‘no quiero ir ni a River ni a Vélez, vamos a ir a La Plata, donde está el rock, porque en mis orígenes fui rockero y después pasé a ser cuartetero”.

“Gracias, gracias, gracias. Estoy emocionado. ¿Qué querés que le haga?”, cerró, exultante. Tras el reconocimiento, salió al balcón, en donde se fotografió con la Catedral de fondo.

Por otra parte, el Intendente anunció que “La Mona, con su show, dará el primer paso para el renacimiento del Estadio Único” y anunció que en abril celebrarán allí el primer festival de cuarteto.