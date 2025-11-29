Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Espectáculos |Antes de su show en el estadio único

La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos

Con su carisma, el ídolo del cuarteto cordobés recibió ayer en el Salón Dorado los máximos reconocimientos que otorga la Ciudad

29 de Noviembre de 2025 | 04:08
Edición impresa

Irradiando alegría, emocionado de corazón, La Mona Jiménez regaló un show ayer en el Salón Dorado de la Municipalidad cuando el “vice intendente” de La Plata Julio Alak le dio a él, el “intendente por un rato”, el título de Visitante Ilustre y, de paso, la Llave de la Ciudad.

Hubo aplausos, cantos y el clásico “Soy Jiménez, yo soy...” para recibir, pasadas las nueve de la mañana, a uno de los artistas populares más convocantes de la actualidad. La doble distinción le llegó en el marco de su regreso a la Ciudad debido al show que ofrecerá esta noche en el Estadio Único en donde ofrecerá “El baile más grande del universo” con el que cerrará su año artístico y, además, volverá a los escenarios bonaerenses tras un último show en Tigre antes de la pandemia.

Mientras Alak pronunciaba su discurso, en el que celebró los logros “de un artista que ha trascendido fronteras y que no solo hizo bailar a todo el país sino que con su música fue construyendo identidad, pertenencia y memoria colectiva”, según lo elogió, La Mona hizo un show de gestos, entre muestras de agradecimiento y emoción, siempre, con humor.

Con franciscanas negras y medias blancas, pantalones anchos, un blazer mitad negro y mitad jean y con su típica melena rizada, lentes oscuros y muchos brillos colgando, La Mona avisó: “Me voy a desmayar, me voy a desmayar de la alegría. Estoy realmente feliz y contento”.

Claro que sabía que las distinciones habían tenido, semanas atrás, otro destinatario con el que se comparó: “Sé que le entregaron este premio a Johnny Depp, pero él vive en el exterior, y si me quiere quitar la Llave, va a tener que venir con sus barcos de pirata”, bromeó el ídolo del cuarteto cordobés.

“Me está temblando el corazón”, dijo luego La Mona, que sorprendió al revelar que él quiso venir especialmente al Único, “donde cantó una persona que siempre admiré, y nunca tuve la oportunidad de conocerlo y abrazarlo: el Indio Solari. Yo le dije a mi hijo ‘no quiero ir ni a River ni a Vélez, vamos a ir a La Plata, donde está el rock, porque en mis orígenes fui rockero y después pasé a ser cuartetero”.

LE PUEDE INTERESAR

Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez

LE PUEDE INTERESAR

“Vamo’ los pibes”: una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica

“Gracias, gracias, gracias. Estoy emocionado. ¿Qué querés que le haga?”, cerró, exultante. Tras el reconocimiento, salió al balcón, en donde se fotografió con la Catedral de fondo.

Por otra parte, el Intendente anunció que “La Mona, con su show, dará el primer paso para el renacimiento del Estadio Único” y anunció que en abril celebrarán allí el primer festival de cuarteto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74

Verdura que vuelve y se tira en La Plata: la caída del consumo pega en las quintas
+ Leidas

La Plata contra la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios
Últimas noticias de Espectáculos

Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez

“Vamo’ los pibes”: una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica

“La infiltrada”: vivir ocho años entre el miedo y la verdad

Susto con Rocío Marengo, internada y en reposo
Información General
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un enorme papelón y el riesgoso relato antivacunas
El día de los materos, con grandes festejos organizados por el Museo del Mate
La Ciudad
La Navidad se adelanta: un salvavidas para la caja
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Tarifazo: al final, el micro subirá el 14,4 por ciento
La yerba, desregulada y con ajustes de precio
Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Deportes
Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario
Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA
Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia
Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho
Los borrados en River se despidieron del plantel
Policiales
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Es inminente la liberación de un asesino no punible

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla