Wanda Nara se separó, Grego Rossello atacó y ella lo mandó al frente: el chat y una propuesta jugada

El corazón de Wanda Nara, recién separada de Martín Migueles, no tiene descanso y los pretendientes sobran pero, según dijo, hoy elige otro camino. Esto no quita que las propuestas cedan y es el caso de Grego Rossello, que no perdió tiempo y la mediática lo mandó al frente.

Desde su cuenta de Instagram, la conductora de Masterchef Celebrity compartió un chat con el humorista, quién le escribió “Hola perdida, ¿cómo estás?”, a lo que ella agregó en la historia “Te separas…”, dando a entender que tenía pretendientes revoloteando.

Grego Rossello, etiquetado en la publicación, se sumó al “escrache” desde sus historias de Instagram y aseguró: “Les juro que le escribí por trabajo”. Pero el tema continuó y se reveló el verdadero motivo por el que le escribió.

En la siguiente historia, el youtuber compartió otra captura de pantalla donde le envía “jajajaja HDP” a la empresaria, ella le devuelve la risa y él aprovecha para dar el zarpazo: “Estuviste bien. Ahora vayamos a tomar algo”.

Cuando Wanda Nara le consulta si está en Mar del Plata, Rossello no tarda en responder: “No, ¿vos sí? Me subo al auto y voy ahora”. “¿Alguien que me lleve a Mardel?”, escribió él sobre la captura de pantalla que publicó en Instagram.



