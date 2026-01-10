Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Wanda Nara se separó, Grego Rossello atacó y ella lo mandó al frente: el chat y una propuesta jugada

Wanda Nara se separó, Grego Rossello atacó y ella lo mandó al frente: el chat y una propuesta jugada
10 de Enero de 2026 | 16:58

Escuchar esta nota

El corazón de Wanda Nara, recién separada de Martín Migueles, no tiene descanso y los pretendientes sobran pero, según dijo, hoy elige otro camino. Esto no quita que las propuestas cedan y es el caso de Grego Rossello, que no perdió tiempo y la mediática lo mandó al frente. 

Desde su cuenta de Instagram, la conductora de Masterchef Celebrity compartió un chat con el humorista, quién le escribió “Hola perdida, ¿cómo estás?”, a lo que ella agregó en la historia “Te separas…”, dando a entender que tenía pretendientes revoloteando. 

Grego Rossello, etiquetado en la publicación, se sumó al “escrache” desde sus historias de Instagram y aseguró: “Les juro que le escribí por trabajo”. Pero el tema continuó y se reveló el verdadero motivo por el que le escribió. 

En la siguiente historia, el youtuber compartió otra captura de pantalla donde le envía “jajajaja HDP” a la empresaria, ella le devuelve la risa y él aprovecha para dar el zarpazo: “Estuviste bien. Ahora vayamos a tomar algo”.

Cuando Wanda Nara le consulta si está en Mar del Plata, Rossello no tarda en responder: “No, ¿vos sí? Me subo al auto y voy ahora”. “¿Alguien que me lleve a Mardel?”, escribió él sobre la captura de pantalla que publicó en Instagram. 


Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

Teatro, cumbia, rock, ferias y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7

Nac & Pop: la hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado
+ Leidas

Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales

¡Final feliz! El emotivo reencuentro con Poroto, el carpincho más famoso de la Región

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes

Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado

Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
Últimas noticias de Espectáculos

“¿Ñoño?”: la respuesta de Carlos “Quico” Villagrán a un nene que desató polémica

“Amarre con semen, embarazo y plata”: filtran el chat de More Rial con una bruja desde la cárcel

Teatro, cumbia, rock, ferias y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata

Wanda Nara, los “24 cm” y una semana de escándalo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo
Policiales
Horror en González Catán: asesinó a su mujer y a su hijo de 11 meses y fue detenido en la calle
VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata
Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego
Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata
Operativos en La Plata: detuvieron a "la abuela narco" de 70 años
Deportes
¿River no seduce a Maher Carrizo? Por qué se dilata el pase a pesar de la millonaria oferta
Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"
VIDEO| FOTOS.- Con Nacho, Miramón y los socios, el Lobo se entrenó bajo la lluvia y a puertas abiertas en Abasto
Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero
Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes
La Ciudad
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Alquileres en La Plata: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata
Tren Roca a La Plata: obras programadas suspendidas por el temporal y el servicio funciona con normalidad
Alerta en la Región por el “barigüí”, la mosca que muerde y se alimenta de sangre
Información General
Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
En Junín, Posverso 2026 ya tiene sus protagonistas: 53 artistas de 11 países serán parte de la Bienal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla