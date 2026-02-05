Una escuela especial le reclama pagos al IOMA

La Escuela Especial María Montessori, situada en 5 entre 63 y 64 y con especificidad en discapacidad motora, alertó sobre la falta de pagos por parte del Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) que -según se señaló- representa el 70 por ciento de sus ingresos.

Una fuente de la institución advirtió ayer, en diálogo con EL DIA: “Nuestro mayor problema es que dependemos de Ioma. Hasta hoy, no había pagado lo que tendría que haber abonado de la tercera semana de diciembre, ni de la tercera semana de enero” y agregó: “Empezaron a pagarnos pero no nos pagaron todo”.

En tanto, una fuente de la obra social de la provincia explicó a este diario: “Estamos en contacto permanente con la administración de la institución, se está el día y si hay algo pendiente de pago, se regularizará próximamente”.

Mientras tanto, la entidad está solicitando ayuda económica para solventar los gastos fijos de enero y febrero, debido a que durante esos meses la escuela permanece cerrada y no recibe ingresos regulares.