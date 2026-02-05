Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |TRAS LAS DENUNCIAS EN PLAZA ITALIA Y ZONAS DE LA PERIFERIA

Quejas por presencia de ratas en la zona de juegos de Plaza Moreno

5 de Febrero de 2026 | 03:08
Edición impresa

Vecinos que utilizan la Plaza Moreno como espacio de recreación denunciaron la presencia de ratas en la zona de juegos infantiles.

La situación se suma a una serie de avistamientos similares en Plaza Italia y distintos barrios en los que se asocia la plaga con la acumulación de basura.

El foco de conflicto se trasladó nuevamente a Plaza Moreno tras la difusión de un video captado por frentistas en el que se visualizan al menos tres roedores aparentemente muertos en el sector infantil.

La preocupación de las familias radica en que el hallazgo se produjo exactamente en el lugar donde circulan y juegan los menores. Según relataron los denunciantes, no se trata de un hecho aislado, sino de una situación que se viene repitiendo desde el inicio del verano sin que se observen medidas que mejoren la higiene.

a plena luz del día

Durante el mes de enero, transeúntes ya habían reportado escenas similares en la misma plaza, con roedores circulando entre los bancos a plena luz del día. Lo mismo ocurrió en Plaza Italia, donde un vecino que paseaba a su mascota se topó con un ejemplar a pocos metros del monumento central del predio.

En ambos casos, el denominador común es el malestar por el estado de higiene de los espacios verdes que funcionan como pulmones de esparcimiento para miles de platenses.

La problemática de los roedores no se limita al Centro. En la periferia, la situación se asocia también con fallas en el servicio de recolección de residuos. Un caso testigo es el de Tolosa, puntualmente en la zona de 527 y 121, donde los vecinos denunciaron la formación de microbasurales.

“Lo que pedimos es que vengan todos los días a levantar los residuos. A veces pasan tres o cuatro días y no aparece nadie”.

El malestar vecinal apunta a que la basura en la vía pública, sumada a las altas temperaturas, propicia la proliferación de estas alimañas que luego se trasladan hacia los domicilios particulares y los espacios de recreación pública.

 

