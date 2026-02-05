Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Sumario sin compensación y un pedido de interpelación al Oceba

Sumario sin compensación y un pedido de interpelación al Oceba

Archivo

5 de Febrero de 2026 | 03:03
Edición impresa

Tras el masivo apagón que dejó a 15.200 usuarios sumidos en la oscuridad y el calor, la Secretaría de Energía de la Provincia informó que, según el reporte de Edelap, el origen del problema radicó en “fallas en tramos de los alimentadores subterráneos que se encontraban averiados”. Ante la gravedad y la extensión de la falla, el Organismo de Control de Energía Eléctrica (Oceba) intimó a la distribuidora a activar de inmediato el Plan Operativo de Emergencia, diseñado para este tipo de contingencias críticas y anunció que investigará el comportamiento de la firma ante la crisis. “Se llevará adelante el correspondiente sumario para investigar la efectiva aplicación del Plan de Contingencia y los posibles incumplimientos en la calidad del servicio”, confió una fuente oficial.

La investigación no prevé el camino de la compensación económica directa para damnificados. Desde la Secretaría de Energía descartaron resarcimientos en las facturas, argumentando que, a diferencia del sistema nacional (ENRE), el contrato de concesión Provincial no prevé esa posibilidad. “Las sanciones que se apliquen tienen como destino el fortalecimiento del servicio, no la compensación directa al usuario”, se explicó.

CRUCE DESDE LA LEGISLATURA

En el plano político, la acción del ente de control también generó una réplica. El senador platense Marcelo “Chuby” Leguizamón (bloque HECHOS – UCR Identidad) presentó un pedido de interpelación urgente para que el titular del Oceba, Diego Leandro Rozengardt, comparezca ante la Cámara Alta bonaerense. “Hace años que sufrimos la desidia y el abandono; barrios enteros viven como en la Edad Media”, afirmó el legislador. También, exigió un informe sobre las tareas de fiscalización y sanción a las empresas, recordando que este escenario de “crisis estructural” no es nuevo: ya en las vísperas del cierre de 2025, barrios como Santa Ana (520 y 158) fueron escenario de piquetes en un escenario de apagón.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

Se reabre la paritaria y habría una propuesta salarial en dos tramos

Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”

“Estudiantes es un club muy grande”

Buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

La Cámpora, decidida a impedir la re-reelección de intendentes

Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027

La heredera de Epstein: una odontóloga de bajo perfil
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”

Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata

VIDEO.- En 4 y 49, otro edificio con paredes que hacen temer

Una planta de la UNLP aturde a un vecindario
Información General
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla
La Oficina de Turismo de 25 de Mayo se muda al predio ferroviario
General Belgrano: llega el festival mayor de tango y folclore
¿Cómo hacer una limpieza profunda en el hogar para un 2026 exitoso ?
Deportes
El futuro de Cetré: ¿se va o se queda en el Pincha?
“Estudiantes es un club muy grande”
Semana larga: el Barba recupera lesionados
La Copa tendrá más parates en cada partido
Chelo Torres: “Me siento cómodo con un nueve al lado”
Espectáculos
“Arco”: la fábula ecologista de Natalie Portman va por el Oscar
Jagger irá “donde sea” para conocer a Milei
Pergolini sin contrato ¿Peligra su vuelta a la pantalla chica?
“Efecto Scully”: cómo Gillian Anderson cambió la tevé para siempre
Actores y directores alertan por el “daño irreparable” de reforma laboral al cine
Policiales
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Kim Gómez: el mayor de los acusados, en La Plata
Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos
Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada
VIDEO. Dos camionetas quedaron abrazadas por una terrible colisión en Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla