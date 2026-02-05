VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata
Se reabre la paritaria y habría una propuesta salarial en dos tramos
VIDEO.- En 4 y 49, otro edificio con paredes que hacen temer
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Argentina y EE UU firmaron un acuerdo sobre minerales críticos
Jueces se pelean por la causa de la mansión atribuida al tesorero de la AFA
La Provincia perdió más de $82.000 millones por la caída de la coparticipación
Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027
La Cámpora, decidida a impedir la re-reelección de intendentes
Otro día negro para las acciones argentinas: se hundieron un 6%
La Ciudad, en el puesto 13º en el ranking de la burocracia municipal
VIDEO.- Quejas por presencia de ratas en la zona de juegos de Plaza Moreno
Sumario sin compensación y un pedido de interpelación al Oceba
Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos
Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras el masivo apagón que dejó a 15.200 usuarios sumidos en la oscuridad y el calor, la Secretaría de Energía de la Provincia informó que, según el reporte de Edelap, el origen del problema radicó en “fallas en tramos de los alimentadores subterráneos que se encontraban averiados”. Ante la gravedad y la extensión de la falla, el Organismo de Control de Energía Eléctrica (Oceba) intimó a la distribuidora a activar de inmediato el Plan Operativo de Emergencia, diseñado para este tipo de contingencias críticas y anunció que investigará el comportamiento de la firma ante la crisis. “Se llevará adelante el correspondiente sumario para investigar la efectiva aplicación del Plan de Contingencia y los posibles incumplimientos en la calidad del servicio”, confió una fuente oficial.
La investigación no prevé el camino de la compensación económica directa para damnificados. Desde la Secretaría de Energía descartaron resarcimientos en las facturas, argumentando que, a diferencia del sistema nacional (ENRE), el contrato de concesión Provincial no prevé esa posibilidad. “Las sanciones que se apliquen tienen como destino el fortalecimiento del servicio, no la compensación directa al usuario”, se explicó.
En el plano político, la acción del ente de control también generó una réplica. El senador platense Marcelo “Chuby” Leguizamón (bloque HECHOS – UCR Identidad) presentó un pedido de interpelación urgente para que el titular del Oceba, Diego Leandro Rozengardt, comparezca ante la Cámara Alta bonaerense. “Hace años que sufrimos la desidia y el abandono; barrios enteros viven como en la Edad Media”, afirmó el legislador. También, exigió un informe sobre las tareas de fiscalización y sanción a las empresas, recordando que este escenario de “crisis estructural” no es nuevo: ya en las vísperas del cierre de 2025, barrios como Santa Ana (520 y 158) fueron escenario de piquetes en un escenario de apagón.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí