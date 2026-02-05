Sumario sin compensación y un pedido de interpelación al Oceba

Tras el masivo apagón que dejó a 15.200 usuarios sumidos en la oscuridad y el calor, la Secretaría de Energía de la Provincia informó que, según el reporte de Edelap, el origen del problema radicó en “fallas en tramos de los alimentadores subterráneos que se encontraban averiados”. Ante la gravedad y la extensión de la falla, el Organismo de Control de Energía Eléctrica (Oceba) intimó a la distribuidora a activar de inmediato el Plan Operativo de Emergencia, diseñado para este tipo de contingencias críticas y anunció que investigará el comportamiento de la firma ante la crisis. “Se llevará adelante el correspondiente sumario para investigar la efectiva aplicación del Plan de Contingencia y los posibles incumplimientos en la calidad del servicio”, confió una fuente oficial.

La investigación no prevé el camino de la compensación económica directa para damnificados. Desde la Secretaría de Energía descartaron resarcimientos en las facturas, argumentando que, a diferencia del sistema nacional (ENRE), el contrato de concesión Provincial no prevé esa posibilidad. “Las sanciones que se apliquen tienen como destino el fortalecimiento del servicio, no la compensación directa al usuario”, se explicó.

CRUCE DESDE LA LEGISLATURA

En el plano político, la acción del ente de control también generó una réplica. El senador platense Marcelo “Chuby” Leguizamón (bloque HECHOS – UCR Identidad) presentó un pedido de interpelación urgente para que el titular del Oceba, Diego Leandro Rozengardt, comparezca ante la Cámara Alta bonaerense. “Hace años que sufrimos la desidia y el abandono; barrios enteros viven como en la Edad Media”, afirmó el legislador. También, exigió un informe sobre las tareas de fiscalización y sanción a las empresas, recordando que este escenario de “crisis estructural” no es nuevo: ya en las vísperas del cierre de 2025, barrios como Santa Ana (520 y 158) fueron escenario de piquetes en un escenario de apagón.