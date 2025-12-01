Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |HOY ES EL DÍA MUNDIAL

Casi la mitad de las personas con VIH se entera tarde

Casi la mitad de las personas con VIH se entera tarde

Archivo

1 de Diciembre de 2025 | 02:01
Edición impresa

En el Día Mundial del Sida, las cifras oficiales no cesan de generar preocupación: en Argentina, el 45% de los nuevos casos de VIH se detecta de manera tardía, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y favorece la transmisión de la enfermedad.

La situación de la enfermedad en el país no es ajena a un contexto regional adverso. Mientras que a nivel global las nuevas infecciones bajaron un 40% desde 2010, en América Latina crecieron un 9%, señal de que la epidemia sigue activa y enfrenta profundas brechas en prevención y acceso a la salud.

Los especialistas remarcan que la suba de diagnósticos tardíos se vuelve aún más seria cuando se observa el repunte de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como la sífilis, que registra sus niveles más altos desde que hay mediciones oficiales.

La combinación de baja percepción de riesgo, reducción en el uso del preservativo y falta de controles periódicos impacta de lleno en la detección temprana. Ante este escenario, organizaciones como AHF Argentina insisten en la necesidad de ampliar los testeos y facilitar el acceso a medidas de prevención.

TESTEOS GRATUITOS

Frente a este escenario la provincia de Buenos Aires anunció la Semana de Respuesta al VIH 2025. Desde hoy hasta el viernes 5 de diciembre habrá jornadas de testeos rápidos gratuitos en La Plata y en los 704 centros habilitados en todo el territorio bonaerense.

Los testeos rápidos son voluntarios, gratuitos y confidenciales, requieren solo una punción en el dedo y ofrecen resultados en 15 minutos. Pueden realizarse sin orden médica desde los 13 años.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del lunes 1 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Más calor que lo normal en la Costa Atlántica este verano: el pronóstico del SMN

En La Plata, las jornadas especiales se llevarán a cabo este lunes 1° en Plaza San Martín y el viernes 5 en la sede central del Ministerio de Salud, además de los centros de testeo habituales. Allí también se brindará información sobre el kit de profilaxis post exposición, disponible en 83 efectores bonaerenses, y sobre la importancia de acudir de inmediato ante cualquier situación de exposición al virus.

El objetivo de la iniciativa es reducir los diagnósticos tardíos y acercar la prevención a todas las personas, en un momento en que la región necesita redoblar esfuerzos para no alejarse aún más de la meta 2030.

El Ministerio de Salud acompañará las actividades bajo el lema “Los vínculos cambian, los cuidados no”, con el objetivo de reforzar que la prevención no depende del tipo de relación sino de conductas informadas y responsables.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Puntapié inicial para el traspaso del gobierno

“3 a 0”: Milei vs. Tapia Otro ataque al mandamás del fútbol

Lo que proyecta gastar River en incorporaciones

Estudiantes: este equipo ya dejó una marca

Venezuela pide ayuda a la OPEP para frenar la “agresión” de EE UU
Últimas noticias de Información General

Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica

Fentanilo: revelan que se ocultaba su contaminación para vender igual

Más calor que lo normal en la Costa Atlántica este verano: el pronóstico del SMN

Renault deja de fabricar en Argentina tres autos que marcaron más de dos décadas
La Ciudad
“No llego a diciembre”: cómo hacer frente a la carga emocional de fin de año
Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
Aumentó la carne y está “planchado” el consumo
Emotivo homenaje para el artista “Lumpen Bola”
Farmacéuticos hicieron un llamado a vacunarse y destacaron su protección
Espectáculos
¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez
Películas, charlas y Birri: el Festival de Cine Argentino celebra su tercera edición
Sabina se despidió de los escenarios
“Somos algo”: el guiño de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson
“Con mi familia no”: Cvitanich se enojó con su ex, Chechu Bonelli, y salió al cruce
Deportes
El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico
Puntapié inicial para el traspaso del gobierno
El León recarga energías antes de volver al trabajo
El beso, el próximo rival y Verón en el Country
Estudiantes: este equipo ya dejó una marca
Policiales
Heridas que no cierran; cuádruple crimen: nuevo capítulo judicial
Le cruzaron el auto y le apuntaron para robarle
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla