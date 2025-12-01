Casi la mitad de las personas con VIH se entera tarde

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
En el Día Mundial del Sida, las cifras oficiales no cesan de generar preocupación: en Argentina, el 45% de los nuevos casos de VIH se detecta de manera tardía, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y favorece la transmisión de la enfermedad.
La situación de la enfermedad en el país no es ajena a un contexto regional adverso. Mientras que a nivel global las nuevas infecciones bajaron un 40% desde 2010, en América Latina crecieron un 9%, señal de que la epidemia sigue activa y enfrenta profundas brechas en prevención y acceso a la salud.
Los especialistas remarcan que la suba de diagnósticos tardíos se vuelve aún más seria cuando se observa el repunte de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como la sífilis, que registra sus niveles más altos desde que hay mediciones oficiales.
La combinación de baja percepción de riesgo, reducción en el uso del preservativo y falta de controles periódicos impacta de lleno en la detección temprana. Ante este escenario, organizaciones como AHF Argentina insisten en la necesidad de ampliar los testeos y facilitar el acceso a medidas de prevención.
Frente a este escenario la provincia de Buenos Aires anunció la Semana de Respuesta al VIH 2025. Desde hoy hasta el viernes 5 de diciembre habrá jornadas de testeos rápidos gratuitos en La Plata y en los 704 centros habilitados en todo el territorio bonaerense.
Los testeos rápidos son voluntarios, gratuitos y confidenciales, requieren solo una punción en el dedo y ofrecen resultados en 15 minutos. Pueden realizarse sin orden médica desde los 13 años.
En La Plata, las jornadas especiales se llevarán a cabo este lunes 1° en Plaza San Martín y el viernes 5 en la sede central del Ministerio de Salud, además de los centros de testeo habituales. Allí también se brindará información sobre el kit de profilaxis post exposición, disponible en 83 efectores bonaerenses, y sobre la importancia de acudir de inmediato ante cualquier situación de exposición al virus.
El objetivo de la iniciativa es reducir los diagnósticos tardíos y acercar la prevención a todas las personas, en un momento en que la región necesita redoblar esfuerzos para no alejarse aún más de la meta 2030.
El Ministerio de Salud acompañará las actividades bajo el lema “Los vínculos cambian, los cuidados no”, con el objetivo de reforzar que la prevención no depende del tipo de relación sino de conductas informadas y responsables.
