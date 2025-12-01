Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro

Desde hoy se aplicará una de las subas más altas en el boleto de micros en la Ciudad. Será desde este lunes un 14,4 por ciento más caro, cerrando el año con una suba muy superior a la inflación que se viene registrando. Los 10 puntos extras, si se toma en cuenta la fórmula automática, serían para ayudar a las empresas a enfrentar los costos operativos, entre ellos el pago de salarios y aguinaldos de este mes.

Cabe señalar que el gremio Unión Tranviaria Automotor (UTA) anticipó que si el próximo jueves -cuarto día hábil- no se paga el salario completo se realizará un paro de 24 horas en forma inmediata en las empresas que paguen los sueldos en dos veces y el aguinaldo en seis meses, tal como anticiparon desde las cámaras de transporte en una nota que enviaron al gobierno nacional anticipando un plan de pagos en un contexto de crisis económica.

De este modo, el precio del boleto mínimo superará los 700 pesos desde hoy -ver gráfico-, en uno de los saltos más altos del año en la tarifa de este transporte público.

Durante 2025, moverse en colectivo en La Plata se volvió sustancialmente más caro. A comienzos del año, el boleto mínimo rondaba los $370 pesos, este mes ya estará prácticamente al doble, con 707 pesos.

Con los sucesivos aumentos por el mecanismo automático—ajustado por inflación más un 2 por ciento adicional—el precio se incrementó paso a paso: en marzo pasó a los 408 pesos por una suba del 10 por ciento en ese mes. En junio el tramo más corto ya costaba 515,04 pesos. Luego, a partir de octubre subió a 599,09 pesos.

Y, como se informó recientemente, desde noviembre la tarifa mínima quedó en 624,26 pesos.

Si a ese valor se le suma el incremento adicional del 14,4 por ciento, el boleto pasa a costar aproximadamente 717 pesos, en el tramo más corto.

La segunda sección, que es la más utilizada por los usuarios tiene un valor desde hoy de 782,83 pesos y sin SUBE registrada se va a 1.244 pesos.

Este nuevo ajuste implica que respecto a enero de 2025, el pasaje mínimo aumentó casi el 100 por ciento en menos de un año.

Para los usuarios de La Plata —muchos de ellos trabajadores, estudiantes o jubilados— la acumulación de estos aumentos representa un golpe contundente al presupuesto familiar. La combinación de inflación sostenida y ajustes automáticos tarifarios, convierte al transporte público en uno de los rubros más sensibles para el bolsillo de miles de familias de la región.

AMENAZA

Como se dijo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con realizar un paro en todo el país y, sobre todo, en cada línea en donde se proponga un pago de sueldo y aguinaldo en cuotas.

El conflicto se encendió luego de que las cámaras que nuclean a los empresarios del transporte comunicarán que, producto de un retraso en los subsidios estatales y en los costos operativos que superan la tarifa técnica reconocida por la Secretaría de Transporte, los próximos haberes, incluido el Sueldo Anual Complementario (SAC), se abonarán por partes.

Esa decisión generó la reacción inmediata del gremio de colectiveros liderado por Roberto Fernández. “En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”, advirtió el secretario de prensa del gremio, Mario Caligari.

“Ingresos insuficientes, crecientes costos, distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores”, fueron algunos argumentos esgrimidos de los empresarios al justificar la posibilidad de pagar los salarios y el aguinaldo en cuotas.